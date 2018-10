ICity Rate 2018 | ecco qual è la città più “smart” d’Italia per il 5° anno consecutivo | 20

meteoweb.eu

: #ICityRate: #Milano la città più “smart” d’Italia, #Bologna e #Firenze sul podio #smartcity - giornalecomuni : #ICityRate: #Milano la città più “smart” d’Italia, #Bologna e #Firenze sul podio #smartcity - parmapress_24 : ICity Rate 2018: Parma è l'ottava città più smart d'Italia - - FBKcom : DOMANI alle ore 12 a FIRENZE @napo @dclfbk parteciperà a #icitylab2018 'Da dati a mappa attraverso il tuo smartphon… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Milano è lapiù smartper il quinto, con un distacco di quasi venti punti dalla seconda classificata e ottimi risultati soprattutto negli ambiti di solidità economica, ricerca e innovazione, lavoro, attrattività turistico-culturale, anche se ancora in ritardo nelle dimensioni ambientali, come il consumo di suolo e territorio (appena 76ª) eità dell’aria e dell’acqua (solo 96ª). La segue Firenze, che per un soffio toglie la seconda posizione a Bologna. Il capoluogo toscano registra risultati eccellenti sui fronti attrattività turistico-culturale e trasformazione digitale (prima posizione) e si colloca fra le primeper mobilità sostenibile, stabilità economica, istruzione, lavoro, partecipazione civile ed energia. Bologna, invece, conferma la sua leadership negli ambiti del lavoro, energia e governance e partecipazione civile e guadagna un ottimo ...