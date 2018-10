Iannone smentisce flirt con Giulia Salemi | Cerchi un altro cognome per farsi

blogo

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Andrea, ormai ufficialmente ex fidanzato di Belen Rodriguez, è stato immortalato dai paparazzi del settimanale Chi in compagnia di una bella mora. Molti hanno pensato che si trattasse della nuova fiamma del pilota di MotoGp, che nel prossimo weekend sarà impegnato in Giappone. Invece, la verità, a quanto pare, è un'altra. Infatti, la ragazza in questione sarebbe Dayana Boggi Spinelli, che è la fidanzata di Carlo Ceccotti, amico di, presente, anche lui, al momento dello scatto. Insomma, l'abbraccio immortalato nella foto, che secondo alcuni era passionale, in realtà era pieno solo di un sentimento d'amicizia.con: "unperpubblicità" 17 ottobre 2018 12:15.