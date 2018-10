I Solisti Veneti in concerto con Uto Ughi

Addio a Claudio Scimone - il direttore d’orchestra che con i Solisti Veneti ha portato la musica di Vivaldi nel mondo : Qualcuno ha detto che se conosciamo Antonio Vivaldi bene come lo conosciamo, è soprattutto grazie ai Solisti Veneti . Due notti fa è morto il maestro d’orchestra Claudio Scimone , fondatore e diretto per quasi 60 anni quella che è diventata una delle più importanti orchestre di musica da camera d’Italia, alla sua 60esima stagione. Scimone , padovano, avrebbe compiuto 84 anni a dicembre: è morto dopo delle complicanze polmonari dopo una ...

