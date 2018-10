I Retroscena di Blogo | Il frullatore nomine Rai ed il no di Carlo Freccero

I Retroscena di Blogo : Il Grande fratello vip salvezza della serata di Canale 5? : La notizia ve l'abbiamo già data ed è quella che la prossima settimana il Grande fratello vip andrà in onda ben due volte, ovvero lunedì 21 ottobre, con la sua quinta emissione e giovedì 25 con la sesta. La motivazione di questa scelta? Pare che tutto ciò dipenda semplicemente dalla necessità di posizionare nella prima serata di Canale5 un prodotto che dia un "minimo garantito" in termini di ascolti. ...

I Retroscena di Blogo : Music farm verso Canale 5? : Ma quanto ci piace la televisione del passato, forse perchè più guardiamo quella "nuova" e più ci tornano in mente certi titoli di ieri che hanno lasciato in qualche modo il segno nel panorama televisivo nostrano e nella nostra mente. Ecco, del titolo di cui parliamo oggi non sappiamo se ha lasciato il segno nella tv italiana, certo il ricordo, buono, è di tanti, di molti che la televisione la guardano.Bando alle ciance, veniamo al ...

I Retroscena di Blogo : Garrison resta ad Amici - ma non in cattedra : Fervono i preparativi per la stagione 2018-2019 del talent show più celebre, più visto e più longevo della televisione italiana. Amici tornerà in onda in televisione dal prossimo mese di novembre, ma la macchina organizzativa è già in moto ed è sul movimento di questi ingranaggi che si concentra l'attenzione dell'universo mediatico che gira intorno e si nutre di questi temi.In particolare l'attenzione si concentra in questi giorni sul cast ...

I Retroscena di Blogo : La telefonata di Milly martedì prossimo a Detto fatto : Detto fatto con la conduzione di Bianca Guaccero sta solcando i mari televisivi del primo pomeriggio del piccolo schermo italico con grandi soddisfazioni e l'interesse del pubblico pare aumenti settimana dopo settimana per una trasmissione leggera, scacciapensieri, che intrattiene i telespettatori sintonizzati a quell'ora su Rai2 con una alta dose di simpatia e di semplicità.Oggi ci vogliamo occupare di questo programma perchè ci è giunta ...

I Retroscena di Blogo : Ecco perchè è saltato Morgan ad X Factor : Premessa doverosa, quello che vi racconteremo in questa puntata della nostra rubrica di Retroscena molto probabilmente potrà essere smentito dai diretti interessati, ma essendo questa appunto una rubrica che si occupa di ciò che avviene dietro la scena e molto spesso in luoghi che potremmo tranquillamente chiamare "camere caritatis", la cosa tutto sommato è abbastanza normale. Il nostro compito, sopratutto in questa specifica rubrica, rimane ...

I Retroscena di Blogo : Temptation island vip e la puntata extra (che non ci sarà) : Martedì 9 ottobre in prima serata su Canale5 verrà diffusa la quarta ed ultima puntata del varietà Temptation island vip che chiude il suo percorso televisivo con l'epilogo di questo format condotto da Simona Ventura.Ascolti molto importanti nelle prime tre emissioni di questo programma prodotto da Fascino che ha totalizzato una media di oltre il 20% di share. Ascolti talmente buoni che la rete ha chiesto a Maria De Filippi di produrre ...

I Retroscena di Blogo : I conduttori in pole per La pupa e il secchione 2019 : Vi abbiamo dato conto i giorni scorsi del molto probabile ritorno sulle frequenze di Italia1 del varietà La pupa e il secchione. Il programma che ha solcato l'etere televisivo italiano fra il 2006 ed il 2010 per ben due edizioni, starebbe per tornare sempre su Italia1 e più precisamente nel 2019, subito dopo il Festival di Sanremo.Vi abbiamo anche detto che in queste settimane si sta decidendo chi dovrà condurre la nuova edizione di ...

I Retroscena di Blogo : torna La pupa e il secchione ? : Sono davvero tanti i programmi televisivi che hanno solcato i mari dell'etere televisivo nostrani. Titoli che hanno fatto grande successo, altri che hanno lasciato il segno nel cuore e nella mente degli italiani e altri che son fuggiti via come un refolo di vento all'interno di un campo di alta pressione,Vero anche che di molti ritorni televisivi ci stiamo occupando in questo primo scorcio di stagione, soprattutto in casa Rai, ma anche da ...

I Retroscena di Blogo : Amici - i professori che lasciano e il serale che resta : «Miei cari Amici vicini e lontani buonasera, buonasera ovunque voi siate!» Cosi si rivolgeva Nunzio Filigamo al pubblico radiofonico sintonizzato ad ascoltare le canzoni del Festival di Sanremo dei primi anni cinquanta. Amici, canzoni e radio sono ancora trasferibili all'epoca nostra attraverso il programma televisivo omonimo, diretto e condotto dall'abile capitano di lungo corso De Filippi Maria.L'interesse per questa trasmissione legata ...

I Retroscena di Blogo : anche la Marchesa D'Aragona in corsa per il cast del Grande Fratello Vip 3 : Prosegue la definizione del cast dell'edizione 2018 del Grande Fratello vip in partenza lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. Da queste colonne vi avevamo anticipato la presenza nel cast del reality show condotto dalla bella e brava Ilary Blasi di Francesco Monte, Maurizio Battista, le "Donatella" Giulia e Silvia Provvedi, Fabio Basile, Enrico Silvestrin, Martina Hamdy, Eleonora Giorgi, Lisa Fusco, Ivan Cattaneo, Jane ...

I Retroscena di Blogo : Mario Giordano "Fuori dal coro" prossimamente su Rete 4? : Che barba e che noia se tutti la pensano allo stesso modo, se tutti dicono le stesse cose, se ci si mette davanti al teleschermo, davanti alle pagine dei giornali o davanti ad un pc o ad uno smartphone e si sa già cosa si leggerà. L'altra opinione, l'altra faccia della notizia, l'altro, meglio se altrove, riaccende la curiosità ed il cervello ed è bello poter sentire il canto, ma anche il controcanto.Se dunque ti trovi a sentire una voce ...

I Retroscena di Blogo : Vertice Berlusconi-Salvini sulla Rai - ritorna Foa? : L'intrigo sulla presidenza Rai pare non finire mai e se fino a ieri sembrava che il nodo si potesse sciogliere con l'assenso della Lega su un nuovo nome proposto da Forza Italia e lo spostamento di Marcello Foa ad altro incarico in Rai, oggi ci giungono voci differenti. Rai: Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio, Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza prosegui la letturaI ...