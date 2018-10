wired

: I quattro film di Natale di Netflix - micheleiurillo : I quattro film di Natale di Netflix - MilanoCitExpo : I quattro film di Natale di Netflix #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Se da noi la tradizione è stata sempre quella dell’immancabile cinepanettone, negli Stati Uniti ia tema natalizio sono sempre stati un must dei palinsesti dei canali più zuccherosi, come Hallmark o Lifetime, verso la fine dell’anno.è ora pronta a fare una sintesi di queste due tendenze proponendo per i prossimi mesi, e proprio in fase di avvicinamento al, trefestivi internazionali a cui se ne aggiunge uno tutto italiano. Fra i più attesi ci sarà The Christmas Chronicles (in italiano Qualcuno salvi il) con Kurt Russell nei panni di Santa Claus, disponibile dal 22 novembre. Prodotto da Chris Columbus, ilvede due fratelli intenti a registrare la comparsa di Babbo, salvo poi combinare dei disastri che metteranno in crisi tutta la festa più amata da bambini. Di tutt’altro genere c’è A Christmas Prince: The Royal ...