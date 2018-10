I preservativi che si lubrificano da soli

Nichelino - il sindaco regala preservativi e la parrocchia annulla la processione per protesta : A Nichelino, in provincia di Torino, si festeggia il patrono San Matteo e allora il sindaco ha pensato di regalare kit di preservativi durante le manifestazioni pubbliche, che vedranno nelle strade centinaia di giovani da sensibilizzare, perché no, sul sesso sicuro e su come scampare dalla malattie sessualmente trasmissibili.Ecco l"iniziativa del primo cittadino Giampiero Tolardo, però, non è piaciuta affatto alla chiesa locale che in risposta, ...

preservativi gratis a Nichelino - qualche consiglio semiserio per sindaco e parroco : Siamo in settembre, quasi in ottobre ed è periodo di matrimoni. Come giugno del resto. Proprio a fine giugno, ero a Novellara invitata allo sposalizio di un caro amico. Premesso che non ero mai stata in quella zona del reggiano e arrivando alle porte del paese, tutta “impernacchiata” mi sono sentita osservata come la Bellucci che passeggia nel film “Malena” di Giuseppe Tornatore. Il paese è delizioso e mi ha ricordato le storie di Giovannino ...