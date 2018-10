I musei dell’EUR all’ex Poligrafico di Piazza Verdi | per risolvere due problemi con una

huffingtonpost

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha la sua sede negli uffici di quello che fu il glorioso IRI ma rischia – a causa delle più strampalate richieste di intervento - di ridursi a una nuova GEPI se non addirittura a un nuovo EGAM. È stata subito chiamata in causa dal governo dopo il disastro di Genova, ora sarà "costretta" a intervenire assieme a FF.SS. alla "nazionalizzazione" di Alitalia.Ma vediamo due casi recenti: il, che è già di proprietà della CDP, ed i quattrodell'EUR che molti politici romani vorrebbero accollare alla Cassa, per dare un po' di ossigeno all'Ente EUR.Per il palazzo delin– abbandonato da quasi dieci anni - il progetto originario (un albergo a 5 Stelle con un partner cinese e una quarantina di appartamentini di lusso) è cambiato più volte. A oggi si ...