I Medici 2 | prima puntata | il sacrificio di Lorenzo | Anticipazioni

I Medici 2 : in anteprima streaming su Raiplay la seconda stagione : I Medici 2 farà il suo debutto su Raiplay il 18 ottobre 2018. I fan della serie italiana potranno conoscere così in streaming la prima puntata, mentre il resto della seconda stagione verrà trasmesso su Rai 1 dal 23 ottobre 2018. Saranno quattro gli appuntamenti de I Medici 2, con una trama che si focalizzerà su Lorenzo il Magnifico. I Medici 2 accende le luci sul Rinascimento italiano Gloria del nostro Paese, la cultura e l’arte hanno ...

Anticipazioni I Medici 2 Rai 1 - trama puntate e data di inizio : anteprima mondiale a Firenze con tutto il cast : Anticipazioni e trama delle nuove puntate de I Medici, la celebre serie televisiva campione d’ascolti nel 2016 nata dalla coproduzione internazionale tra Rai Fiction e Lux Vide e giunta alla seconda stagione. L’anteprima mondiale è andata in scena ancora una volta a Firenze lo scorso 10 ottobre alla presenza del nuovo protagonista Daniel Sharman e del resto del cast. A seguire troverete le dichiarazioni dei protagonisti rilasciate ...

Percezione e gestione del dolore in emofilia : la prima indagine realizzata in Italia su pazienti e Medici specialisti : Sin dalla prima infanzia il dolore influisce fortemente sulla qualità di vita dei pazienti emofilici e su quella dei loro caregiver. Nonostante questo, è stata dedicata poca attenzione alla valutazione clinica e alla terapia del dolore in questi pazienti, come dimostra anche la mancanza di Linee Guida nazionali ed internazionali. In questo scenario si inserisce la prima indagine sul tema realizzata in Italia, con il supporto di Bayer, dal Centro ...

Curare o denunciare? «Per i Medici la salute del paziente viene prima di tutto» : «È una polemica che torna periodicamente quella in cui si scontrano il diritto alla sicurezza dei cittadini e il diritto alla cura dei malati. Da sempre la classe medica ha ritenuto che fosse prevalente il diritto alla cura». Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici è fermo sul principio che è base della professione. A far tornare in primo piano il tema è la vicenda di Trento con presunto rifiuto di cura di ...

Sono 250 le persone morte “per un selfie” con un’età media di 23 anni : lo studio del Journal of Family Medicine and Primary Care : In cima ad un grattacielo, sul muretto con una gamba sola ma anche sulla spiaggia con l’oceano sullo sfondo: più il selfie è estremo più è cool, giusto? Peccato che gli autoscatti, negli ultimi sei anni, siano costati la vita a oltre 250 persone. È lo scioccante risultato di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Journal of Family Medicine and Primary Care l’organo con cui la “All India Institute of Medical Sciences” ha raccontato il ...

Virus West Nile - prima inchiesta a Ferrara. Indagati 11 Medici dell’ospedale di Cona : A Ferrara avviata un’inchiesta per la morte di un pensionato colpito dal Virus West Nile. L’uomo è deceduto per la febbre del Nilo a poche ore dalla diagnosi. Undici medici del Pronto Soccorso, medicina generale e Malattie infettive dell'ospedale Sant'Anna di Cona risultano Indagati per omicidio colposo.Continua a leggere

Massa - 34 morti in corsia : indagato il primario di Medicina : Sono 34 i pazienti morti all'ospedale delle Apuane di Massa, nel solo periodo di tempo che va dal 20 dicembre 2017 al 10 gennaio del 2018.In sole tre settimane decide di morti, 21 dei quali aveva tra gli 80 e i 90 anni. Numeri che hanno fatto insospettire il consigliere comunale di Forza Italia di Massa, Stefano Benedetti, che a inizio anno aveva presentato un esposto in procura, come riportato dal Corriere della Sera. Benedetti denunciava i ...

Massa - indagato il primario di Medicina generale per 33 morti sospette : Il primario del reparto di medicina generale dell'ospedale 'Noa' di Massa è stato indagato nell'ambito di un'inchiesta su alcune morti sospette, avvenute fra dicembre 2017 e gennaio 2018. In quel ...

Massa - 34 morti sospette in ospedale : indagato il primario di Medicina. La difesa dell’Asl : “Dati in linea col passato” : Trentaquattro morti nell’ospedale di Massa tra dicembre 2017 e gennaio 2018: numero di decessi in linea con gli anni passati o l’effetto di infezioni contratte in corsia? Lo stabilirà un’inchiesta della magistrati della procura toscana, che hanno iscritto nel registro degli indagati Alessandro Pampana, primario di medicina generale dell’ospedale Noa. Il medico è coinvolto nell’inchiesta aperta dopo l’esposto presentato ...

Medicina - emicrania incubo per 7 milioni di italiani : arriva la prima cura specifica : emicrania, “una malattia neurologica vera e propria e non un sintomo di altri disturbi, di cui soffre il 12% della popolazione mondiale, circa 7 milioni di italiani, in particolare fra i 20 e i 50 anni, e soprattutto donne. Di questi 7 milioni di connazionali, oggi il 30% (oltre 2,2 mln) dovrebbe seguire, oltre a quella sintomatica, anche una terapia preventiva. Ma ci sono alcuni ostacoli che impediscono il corretto trattamento di questi ...

Pechino Express 2018 : Paola Caruso era incinta alla partenza. Ma non si fanno i controlli Medici prima di un road game? : Paola Caruso incinta (da Instagram) Paola Caruso sta per diventare mamma. Come dichiarato nel corso di un’intervista a Chi, la storica Bonas di Avanti un Altro! è incinta di quattro mesi, e sta nel contempo affrontando la fine della relazione con il padre del bambino (“è scappato” dichiara sconfortata). Quello che si rivela televisivamente interessante sono le tempistiche di questa gravidanza, che stonano con la partecipazione ...

Pechino Express 2018 : Paola Caruso era incinta al momento della partenza. Ma non si fanno i controlli Medici prima di un road game? : Paola Caruso incinta (da Instagram) Paola Caruso sta per diventare mamma. Come dichiarato nel corso di un’intervista a Chi, la storica Bonas di Avanti un Altro! è incinta di quattro mesi, e sta nel contempo affrontando la fine della relazione con il padre del bambino (“è scappato” dichiara sconfortata). Quello che si rivela televisivamente interessante sono le tempistiche di questa gravidanza, che stonano con la partecipazione ...

Morta Vanessa Marquez : aveva interpretato Wendy Goldman in ER – Medici in prima linea : L’attrice americana Vanessa Marquez, nota ai più per aver interpretato dal 1994 al 1997 l’infermiera Wendy Goldman in ER – Medici in prima linea, è stata uccisa da degli agenti della polizia di Los Angeles all’interno della sua abitazione, sita a South Pasadena in California, il 30 agosto 2018. In dicembre avrebbe compiuto 50 anni. So it's #OldHeadshotDay is It? Well…okay. Here goes. Im having trouble ...

“Crisi epilettica e instabilità mentale”. La polizia si giustifica dopo l’omicidio della star di E.R. Medici in prima linea : prima del Dottor House, Scrubs e Grey’s Anatomy, solo per citare qualche titolo sul genere serie TV ‘medico’, c’è stato E.R. Medici in prima linea: indimenticabili le avventure nelle corsie d’ospedale con George Clooney protagonista. E.R. è stata la serie TV che ha dato il successo alla star hollywoodiana: negli anni ’90, infatti, questo sceneggiato ha fatto da apripista a quelle che oggi – già citate ...