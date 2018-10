I Medici 2 | cast e personaggi della seconda stagione

Anticipazioni I Medici 2 Rai 1 - trama puntate e data di inizio : anteprima mondiale a Firenze con tutto il cast : Anticipazioni e trama delle nuove puntate de I Medici, la celebre serie televisiva campione d’ascolti nel 2016 nata dalla coproduzione internazionale tra Rai Fiction e Lux Vide e giunta alla seconda stagione. L’anteprima mondiale è andata in scena ancora una volta a Firenze lo scorso 10 ottobre alla presenza del nuovo protagonista Daniel Sharman e del resto del cast. A seguire troverete le dichiarazioni dei protagonisti rilasciate ...

I Medici 2 fiction Rai: chi sono gli attori protagonisti, quante puntate sono, dove è stata girata la fiction A due anni dal successo internazionale della prima stagione, tornano su Rai Uno I Medici. Da martedì 23 ottobre, in prima serata, va in onda la seconda stagione della serie incentrata sulla famiglia De Medici.

I Medici 2 quando va in onda su Rai 1 - data - trama - cast : I Medici 2 quando VA IN onda. La seconda stagione della serie tv internazionale arriva in prima serata su Rai 1 dal 23 ottobre 2018. Di seguito tutte le info sulle puntate, trama e cast. TUTTO SU #LAMICAGENIALE I Medici 2 quando va in onda su Rai 1: data Dopo lo straordinario successo di pubblico e critica della prima stagione tornano, con una seconda attesissima serie, I Medici 2 nella nuova produzione internazionale Rai e Lux Vide ...

Anticipazioni I Medici 3 : Hugh Laurie - il Dr. House della tv - nel cast e le riprese si spostano a San Martino : Le riprese de I Medici 3 continuano nella Tuscia e si spostano a San Martino al Cimino. Il sito d'informazione Viterbo News 24 riporta gli ultimi aggiornamenti dal set della fiction Rai, che questo mese torna in onda con la seconda stagione. La produzione si fermerà nel borgo di San Martino a partire dal 6 ottobre. La location farà da sfondo alle storie della rinomata e intrigante casata fiorentina che anche nella terza stagione continuerà a ...

I Medici 2 – LORENZO IL MAGNIFICO - cast trama e anticipazioni della fiction di Rai 1 : Cresce l’attesa per la seconda stagione de I MEDICI, l’acclamata fiction Rai che ha ottenuto un eccellente successo a livello mondiale. La nuova serie sarà strutturata in quattro appuntamenti serali, a partire probabilmente dal 23 ottobre. La megaproduzione, diretta da Jon Cassar e Jan Maria Michelini e prodotta da Luca e Matilde Bernabei, vede nel cast attori del calibro di Daniel Sharman, Sean Bean, Raul Bova, Aurora Ruffino, ...

Casting per comparse ne I Medici 3 a Volterra : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per comparse ne I Medici 3. Mentre sono in corso le riprese della terza stagione in Toscana, la produzione ha aperto le selezioni per figurazioni di ambo i sessi. In particolare, si cercano uomini e donne tra i 19 e i 60 anni di età per i nuovi episodi. Nel comunicato inoltre si leggono i dettagli del Casting: "Le riprese saranno effettuate dal 8 al 27 di Ottobre 2018 a Volterra. I candidati dovranno presentarsi muniti di ...

Primi ciak de I Medici 3 a Castelfiorentino : Daniel Sharman in tv e sul set per i nuovi episodi? : Occhi puntati su Rai1 per la messa in onda della seconda stagione e sul set per I Medici 3. I nuovi episodi sono stati già annunciati nei mesi scorsi ma questa volta si pensa già alle location e all'inizio delle riprese che avverranno già il prossimo autunno in Toscana e non solo. Non c'è bisogno di aspettare la messa in onda per scoprire che I Medici 2 sarà un successo almeno questo avranno pensato i piani alti della Rai e della ...

Ciak si gira - 'I Medici' anche a Castelfiorentino : Un modo per farsi conoscere negli ambienti del cinema, a partire dai produttori di questa serie televisiva, che è la fiction italiana più seguita nel mondo. Una collaborazione che auspichiamo possa ...