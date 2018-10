I jeans che neutralizzano l’odore dei peti

caffeinamagazine

: Lasciamo perdere le grandi occasioni, per quelle si fanno eccezioni. Ma il 99% del tempo, io adoro le ragazze che… - Benji_Mascolo : Lasciamo perdere le grandi occasioni, per quelle si fanno eccezioni. Ma il 99% del tempo, io adoro le ragazze che… - CheDioCiAiuti4 : E chi l'ha detto che un jeans non può essere elegante?! ?? La nostra Azzurra l'ha abbinato a un bel tacco e ad un ma… - Daniela7618 : RT @soprabito: Una delle ragioni per cui amo il jeans è che non si consuma mai. Questa gonna è una vecchissima @bananarepublic ma non potre… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018): ecco la grande novità che non ti farà mai più puzzare “là sotto”. Santo cielo che spettacolo ma di che si tratta? Diciamoci la verità: è capitato a tutti di fare un peto in un momento sbagliato. Hai provato a trattenerlo ma non c’è stato nulla da fare: il peto è uscito mentre eri in ufficio, alla posta, al supermercato, in palestra o in un’altra situazione imbarazzante. E non c’è modo di uscirne. Certo, non è che devi essere stata per forza tu, però ti senti a disagio, è inevitabile. Ebbene, sappi che c’è una grande e pazzesca novità che ti salverà se mai dovesse ricapitarti di trovarti in una situazione come questa. Infatti si sono inventati deiche eliminanodei. Non è una cosa grandiosa? Decisamente. A inventarsi questisono stati quelli dell’azienda Shreddies che vende anche pigiami e intimo. Ma come funzionano questi? Come fanno a neutralizzare ...