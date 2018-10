I dipendenti di Amazon a Bezos | stop alla vendita di software alle forze dell' ordine

Amazon - 450 dipendenti bocciano Rekognition - : E non si tratta nemmeno di una limitazione: così come non si può fermare l'innovazione, al tempo stesso è atteggiamento responsabile monitorarne l'evoluzione affinché si vada verso un mondo migliore ...

Amazon raddoppia il salario orario dei suoi dipendenti : (Foto: Ansa) A seguito degli scioperi del personale di Amazon che lamentava un trattamento economico troppo basso rispetto al sempre crescente volume di lavoro, ieri l’amministratore delegato del colosso americano, Jeff Bezos, ha stabilito l’aumento dello stipendio orario minimo da 7,5 dollari l’ora a 15 dollari a partire dal 1 novembre prossimo. Con un fatturato di oltre 177 miliardi di dollari nel 2017 e 570 mila dipendenti in tutto il ...

Amazon raddoppia lo stipendio dei dipendenti : Una svolta clamorosa attuata dal colosso mondiale Amazon. Tutti i dipendenti delle filiali statunitensi non potranno essere pagati meno di

Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti Usa a 15 dollari l'ora - : La misura riguarda oltre 350 mila lavoratori, compresi quelli con contratto temporaneo. "Abbiamo ascoltato i nostri critici e riflettuto molto su ciò che volevamo fare", ha affermato l'ad Jeff Bezos. "...

Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti negli Usa e nel Regno Unito. Sanders : “Bezos ha fatto la cosa giusta” : Novità in vista per l’azienda di e-commerce Amazon. Il colosso del web ha annunciato che a partire dal 1° novembre alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l’ora, il doppio della paga minima federale, fissata a quota 7,25 dollari. L’incremento, rispetto agli attuali 11 dollari l’ora, toccherà oltre 250 mila lavoratori, compresi quelli part time, quelli a tempo determinato e altri 100mila lavoratori ...

Amazon aumenta a 15 dollari il salario minimo dei suoi dipendenti in USA : E’ il principale colosso dell’e-commerce a livello mondiale, gestisce milioni di spedizioni ed è la metà preferita da milioni di consumatori che effettuano quotidianamente acquisti online. Parliamo ovviamente di Amazon, il colosso dello shopping online che ha di recente superato una capitalizzazione di 1000 miliardi di dollari, con una crescita impressionante che vede la multinazionale fondata da Jeff Bezos espandersi anche in ...

Amazon aumenta il salario minimo a $ 15 per tutti i dipendenti degli Stati Uniti : Amazon fa lievitare la busta paga dei suoi dipendenti. Il colosso di Seattle ha annunciato l'aumento della retribuzione dei suoi oltre 250mila per tutti i suoi dipendenti degli Stati Uniti, inclusi ...

Amazon alzerà lo stipendio dei dipendenti a 15 euro l'ora : Amazon alza lo stipendio dei suoi lavoratori: il colosso dell'ecommerce ha annunciato che alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l'ora a partire dal prossimo mese. La misura ...

Amazon alzerà lo stipendio dei dipendenti a 15 euro l'ora : Amazon alza lo stipendio dei suoi lavoratori: il colosso dell'ecommerce ha annunciato che alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l'ora a partire dal prossimo mese. La misura ...

Amazon - tangenti in cambio di dati. I dipendenti peggiori sono quelli sottopagati : Chi li difende parla di legittima difesa innescata dalla rabbia per il salario troppo basso. Non parliamo di una rivolta in miniera, ma di una sorta di esproprio proletario in danno del colosso del commercio elettronico. I dipendenti della filiale cinese di Amazon hanno deciso di arrotondare il loro magro stipendio non rubando prodotti dagli scaffali degli enormi poli logistici, ma sgraffignando e rivendendo la merce più preziosa di cui dispone ...

Amazon apre un’indagine interna per investigare sui propri dipendenti : Domenica 16 Settembre, il Wall Street Journal pubblica un reportage riguardante Amazon. Pare infatti che il noto sito di e-commerce abbia scovato autonomamente delle irregolarità all’interno del proprio sistema. Il gigante delle vendite online ha difatti scoperto casi importanti di corruzione fra i suoi dipendenti. Venditori pagano tangenti agli impiegati per aumentare i profitti Si tratta, nello specifico, di accettazione di tangenti da parte ...

Cina - dipendenti Amazon vendono dati in cambio di tangenti : indagini in corso : Informazioni riservate 'strappate' ai dipendenti Amazon e recensioni negative cancellate in cambio di soldi. Con questa tecnica, alcuni commercianti online riuscivano ad ottenere notizie riservate personali e aziendali sul famoso colosso dell'e-commerce. L'obiettivo era quello di aumentare le proprie vendite e riuscire ad ottenere l'eliminazione di tutte le recensioni negative rilasciate dai clienti. Il Wall Street Journal ha puntato il dito sui ...

Amazon - dipendenti vendevano dati in cambio di tangenti da duemila dollari : Informazioni personali degli utenti in cambio di tangenti. Questo sarebbe stato l'accordo tra alcuni impiegati di Amazon e dei venditori, che sembra siano arrivati a pagare cifre fino a duemila ...

Amazon e il caso dei soldi ai dipendenti per cancellare i commenti negativi : Quando sei su Amazon e milioni di persone guardano il tuo annuncio, la differenza tra un successo e un flop può dipendere da un paio di commento. E così ci sono rivenditori che avrebbero pensato bene ...