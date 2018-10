I bambini di Lodi sono tornati a mensa con i loro compagni

Lodi : i bambini delle famiglie extracomunitarie riammessi alla mensa scolastica : Dopo che la sindaca di Lodi, la leghista Sara Casanova, ha emanato un provvedimento in cui oltre all'ISEE si richiedono ai genitori dei bimbi extracomunitari documenti prodotti dal loro Paese di origine che attestino il loro essere nullatenenti per poter usufruire di agevolazioni nel costo della mensa, ci sono state molte polemiche. Di fatto, molti bambini extracomunitari sono stati esclusi dalla mensa, visto che i loro genitori sono ...

Lodi - bambini esclusi dalle mense anche in altre città : i casi da Vigevano a Palazzago. Asgi : “Cancellare le delibere” : Esiste una linea invisibile che collega la città di Lodi ad altre città della Lombardia. Comuni grandi e piccoli, molti a trazione leghista. Tutti hanno adottato lo stesso provvedimento per l’accesso ai servizi scolastici e sociali, quello che obbliga le famiglie straniere extra comunitarie a presentare, oltre all’Isee, un certificato sul possesso di immobili o beni rilasciato dal proprio Paese di provenienza. Pena: la perdita delle ...

Caso Lodi - i bambini stranieri tornano alla mensa scolastica - : Grazie ai 60mila euro raccolti dal Coordinamento Uguali Doveri, i bimbi figli di cittadini non comunitari possono tornare a usufruire dei servizi. Sotto il Comune un presidio per chiedere la ...

Caso Lodi - i bambini di nuovo in mensa insieme. Ma non per merito del Comune : I figli dei cittadini stranieri esclusi dal servizio scolastico per colpa di un percorso burocratico impossibile da portare a termine potranno mangiare con i loro compagni grazie alla raccolta fondi fatta in tutta Italia. Ma la protesta continua: al via il presidio di 12 ore...

Lodi - bambini stranieri tornano in mensa : spese coperte grazie alla raccolta fondi : La raccolta fondi ha raggiunto il suo obiettivo e da oggi, martedì 16 ottobre, i bambini stranieri di Lodi che nei giorni scorsi avevano pranzato su un tavolo a parte con cibo portato da casa possono tornare in mensa con i loro compagni di classe. Il Coordinamento Uguali Doveri che ha raccolto gli oltre 60mila euro ricevuti in donazione, ha infatti contattato le famiglie che denunciano l’impossibilità o la difficoltà ad accedere alle ...

Il sindaco di Lodi non è intenzionato a cambiare la sua decisione sulla mensa per i bambini : Lo scontro sulle mense di Lodi infiamma il dibattito politico: domani sono in programma 12 ore di presidio in piazza Broletto per chiedere che venga ritirato il regolamento del Comune lombardo a guida leghista che sta creando problemi a 316 famiglie di extracomunitari. Ma intanto nel palazzo medioevale che ospita il Municipio si lavora alla stesura di nuove "linee guida" per agevolarne l'applicazione. Da quest'anno ...

Lodi - Fico : “Dopo delibera sulla mensa bisogna solo chiedere scusa - i bambini esclusi la utilizzeranno come gli altri” : “Io credo che nel momento in cui si fa una delibera che, in modo conscio o inconscio, crea discriminazioni così importanti si deve chiedere solamente scusa”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Camera, facendo riferimento alla delibera del sindaco di Lodi, Sara Casanova, con cui è stato impedito a decine di bambini stranieri di utilizzare la mensa scolastica, lo scuolabus e altri servizi a tariffe agevolate. “La colletta ...

Roberto Fico : "I bambini esclusi dalla mensa a Lodi? Quando si creano discriminazioni bisogna chiedere scusa" : "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, commenta, da Napoli, la vicenda della mensa di Lodi, dove alcuni bambini di origine straniera sono stati esclusi dalla mensa. Ai loro ...

Lodi : «Raccolti 60mila euro per la mensa ai bambini stranieri» : Dove la politica non arriva, ci sono i cittadini. Oltre duemila persone da tutta Italia, hanno donato sessantamila euro per permettere a tutti i bambini stranieri che vivono a Lodi di mangiare a scuola insieme ai loro compagni. È il risultato dell’iniziativa lanciata dal Coordinamento Uguali Doveri, nato per offrire solidarietà agli extracomunitari di Lodi in protesta contro il nuovo regolamento comunale che impedisce a centinaia di ...