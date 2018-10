Hockey su pista | Europei femminili Mealhada 2018 | ancora non si conosce la data del

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Italia-Francia 3-2. Azzurre di bronzo! : Si tinge di bronzo l’Italia femminile di Hockey su pista agli Europei di Mealhada: le Azzurre superano per 3-2 la Francia e conquistano aritmeticamente il terzo posto continentale. La partita è risolta da un’autorete a 36″ dal termine: un pareggio avrebbe quasi certamente privato le Azzurre, che oggi riposeranno, della medaglia, con le transalpine che ci avrebbero potuto scavalcare agevolmente nell’ultima giornata. Nel ...

Hockey su pista - Europei femminili 2018 : l’Italia pareggia allo scadere con la Germania : Con un gol all’ultimo secondo di Elena Tamiozzo, l’Italia strappa un pareggio contro la Germania nella sfida degli Europei femminili di Hockey su pista in corso di svolgimento a Mealhada. Un 3-3 contro le tedesche che lascia molto amaro in bocca per le tantissime occasioni (anche due rigori) avute dalle azzurre che conquistano dunque un punto contro una squadra che ha vinto il bronzo nell’ultimo Mondiale. L’Italia ...

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Italia-Spagna 1-7 - pesante ko per le azzurre in Portogallo : Una pesante sconfitta per l’Italia negli Europei femminili di Hockey su pista a Mealhada (Portogallo). La Spagna, campione d’Europa e del mondo, si è imposta 7-1 contro le azzurre che poco hanno potuto fare al cospetto di un avversario tecnicamente superiore. Un match nel quale il piano tattico del tecnico nostrano Massimo Giudice era quello di ostacolare l’eccezionale potenziale offensivo delle rivali per cercare poi di ...

Hockey su pista - Europei femminili Mealhada 2018 : Svizzera Italia 0-3. Inizia bene il cammino delle azzurre : L’Italia Inizia al meglio gli Europei femminili di Hockey su pista battendo all’esordio la Svizzera: a Mealhada, in Portogallo, si erge ad eroina della prima sfida delle azzurre Giulia Galeassi, autrice della tripletta che è valsa il 3-0 finale con cui sono state schiantate le elvetiche. Buona la prima anche per Massimo Giudice, all’esordio da commissario tecnico sulla panchina della nazionale Italiana, che ha dominato in lungo ...

Hockey su pista - 1a giornata Serie A1 2018-2019 : Lodi show - demolito il Thiene! Ko Forte dei Marmi e Viareggio : La legge del Lodi fa subito la differenza nella prima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno dominato nel match d’esordio, superando 8-3 il Thiene con le doppiette di Illuzzi, Verona e Compagno, abili nel trascinare alla vittoria i detentori del titolo. Il Lodi ha messo subito in mostra, dunque, tutto il suo valore al cospetto di un avversario ostico ma di caratura sulla carta ...

Hockey pista - A1 2018-2019 : Bassano-Trissino in DIRETTA Streaming. Guarda la partita in tempo reale : La Serie A1 2018-2019 di Hockey su pista in DIRETTA STREAMING su OA Sport e IRC Sport. La grande novità per la stagione che stasera, sabato 6 ottobre, si appresta ad avere inizio, consiste nella DIRETTA di tutte le migliori partite del campionato di Hockey su pista sulla nostra testata, che vi consentirà di godervi le immagini della Serie A1 in un’annata che si preannuncia ricca di emozioni. Si parte con il derby veneto tra Bassano e ...

Hockey pista - A1 2018-2019 : Bassano-Trissino in Diretta Live Streaming su OA Sport e IRC Sport. Orario e programma : Oggi sabato 6 ottobre incomincia la Serie A1 2018-2019 di Hockey su pista, riparte il campionato con tutte le squadre in campo e con l’ambizioso Bassano impegnato contro il temibile Trissino. Alle ore 20.45 i giallorossi saranno impegnati di fronte al proprio pubblico contro un avversario particolarmente ostico grazie a due nuovi arrivati come il portiere Català e la punta Xavi Rubio. Il Bassano cercherà di regalare una gioia ai tifosi e ...

Hockey su pista femminile - Europei 2018 : Spagna e Portogallo grandi favorite per il trofeo - l’Italia punta al podio : Sette sorelle a caccia del primato del girone che consentirà alla squadra vincente di sollevare la coppa al cielo. Gli Europei 2018 di Hockey su pista femminile andranno in scena a Mealhada, in Portogallo, tra lunedì 8 e sabato 13 ottobre e si svilupperanno in sei giorni di gare tra le sette componenti di un raggruppamento unico, senza partite ad eliminazione diretta. In sostanza, ogni passo falso rischia di rivelarsi letale per chi punta con ...

Hockey pista femminile - Europei 2018 : le convocate dell’Italia ai raggi X : L’Italia si prepara alla battaglia in vista degli Europei 2018 di Hockey su pista femminile, che andranno in scena tra lunedì 8 e sabato 13 ottobre a Mealhada, in Portogallo. Le azzurre fanno leva su un gruppo giovane ma già coeso e granitico, reduce dal terzo posto agli Europei del 2015 a Matera. Pamela Lapolla e Giulia Galeassi sono le star di una squadra che punta a confermarsi sul podio e a conquistare un piazzamento di grande ...

Hockey pista femminile - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Un mega girone con 7 squadre per contendersi il primato che assegna la coppa. Gli Europei 2018 di Hockey su pista femminile andranno in scena a Mealhada, in Portogallo, tra lunedì 8 e sabato 13 ottobre e si disputeranno in una singola fase, attraverso un girone composto dalle migliori nazionali del Vecchio Continente. L’Italia, reduce dal terzo posto nel 2015 a Matera, proverà a far leva sulla qualità delle sue giocatrici, allenate dal ct ...

Hockey su pista - Supercoppa Italiana 2018 : il Lodi batte il Follonica e conquista il primo trofeo stagionale : Il primo trofeo stagionale dell’Hockey su pista reca il marchio dei campioni d’Italia. Il Lodi ha sconfitto 3-1 il Follonica nel match di ritorno della Supercoppa Italiana 2018, sollevando al cielo il trofeo davanti al pubblico del PalaCastellotti, gremito da 1600 spettatori. I detentori dello scudetto hanno prevalso grazie soprattutto alla qualità e all’esperienza di capitan Illuzzi, che ha sbloccato il risultato al 14′, ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Spagna cinica - l’Italia si arrende in finale. Non basta la doppietta di Compagno : Il sogno dell’Italia si spezza in finale. Gli azzurri cedono al cospetto della Spagna nell’ultimo atto degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista, andati in scena a Viana do Castelo, in Portogallo. La compagine allenata dal ct Massimo Mariotti dimostra anche una volta di disporre di grinta e carattere da vendere, ma finisce per cedere nelle battute conclusive del match, provando invano a riportarsi in contatto con gli avversari ...

Hockey Como in pista Parte il campionato : Con la trasferta di questa sera ad Alleghe , il via alle ore 18, Parte il campionato di Italian Hockey League per il Como. Un torneo difficile, dove tutte le avversarie si sono rafforzate e dove non ...

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia in finale! Brividi con la Germania - poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna : Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo. Pronti via ...