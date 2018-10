Hitman 2 | l' attore Sean Bean sarà protagonista della prima missione Bersaglio Elusivo

eurogamer

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato che l'di fama internazionaledel videogioco2.si calerà nei panni di Mark Faba, un agente dell'MI5 ora diventato un assassino a pagamento. Noto ai più con il soprannome de "L'Immortale", la reputazione di Faba quale maestro capace di fingersi morto non è seconda a nessuno e ha ultimamente spinto la ICA (International Contract Agency) a mettere una taglia sulla sua testa."Sono davvero elettrizzato all'idea di prendere parte al videogioco2", ha dichiarato. "È sempre entusiasmante calarsi in un nuovo ruolo e non vedo l'ora di vedere il mio personaggio in azione quando ladisponibile"."Siamo orgogliosinostra collaborazione con il talentuosoper la realizzazione...