Hashish e marijuana nel casolare condiviso con la compagna | 1 anno e 10 mesi ad un 31enne

Pavia : blitz antidroga in scuola superiore - sequestrati Hashish e marijuana : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - blitz antidroga dei carabinieri in un istituto scolastico della provincia pavese. E' accaduto ieri mattina, quando i militari della compagnia di Stradella si sono recati in una scuola superiore insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Casatenovo. Nel corso dell’operaz

Rugby italiano sotto shock – Marijuana e Hashish nella casa di un noto rugbista : Sami Panico nei guai: il rugbista italiano arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti“ Non lo si vede in campo ormai da tempo, da quasi un anno, quando fece parlare di sè per una rissa in campo. Adesso, Sami Panico, finisce sotto i riflettori per guai seri con la legge. Il rugbista delle Zebre e della Nazionale è stato infatti arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze ...