Harry e Meghan | tutti i retroscena del tour in Australia | dal “regalo” della pioggia dopo

Harry e Meghan - una squadra perfetta (anche sotto il diluvio) : È stata una giornata indimenticabile per gli abitanti di Dubbo, una cittadina del sud-ovest dell’Australia che da qualche anno lotta contro il problema della siccità: oltre alla visita del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle, infatti, si è scatenato un violento acquazzone che ha regalato un sorriso alla popolazione locale. «Siamo felici che vi siate portati dietro il terribile clima inglese», ha scherzato il sindaco Ben Shields ...

Meghan Markle e Harry in Australia : tubino bianco - con pancino - e tacchi alti. Ma durante il tour cede alle ballerine : Finalmente non deve più nascondere la rotondità appena accennata del ventre: la sua gravidanza è stata annunciata in via ufficiale al mondo intero , e così Meghan Markle si sente libera di tornare ai suoi abiti di sempre . tubino lunghezza midi con spalle scoperte, aderente al corpo: un modello in linea con il suo stile disegnato ...

Harry e Meghan dedicano un tenero tributo a Lady D dopo l'annuncio della gravidanza : Hanno annunciato al mondo che avranno un bambino, entro la primavera del 2019. Ma, come accaduto in occasione del loro matrimonio, Meghan Markle e il principe Harry non potevano lasciar passare un giorno così importante senza celebrare, con un piccolo tributo, Lady D. Ai media inglesi non è sfuggito il particolare: a Sydney, dove la coppia era arrivata poco dopo l'annuncio, Meghan ha sfoggiato un paio di orecchini a forma di ...

Meghan Markle è incinta/ Principe Harry papà : la domanda dopo la gioia - come la prenderà Thomas? : Meghan Markle è incinta: la Duchessa di Sussex e il Principe Harry aspettano il loro primo figlio. Il royal baby nascerà nella primavera 2019: l'annuncio ufficiale.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:26:00 GMT)

