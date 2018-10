Hard Brexit | quali impatti sui mercati- Italia Economia n 42 del 17 ottobre 2018

Fed : Hard Brexit avrebbe effetti negativi anche su economia Usa : L'ipotesi di una hard Brexit potrebbe avere 'qualche effetto negativo anche negli Stati Uniti'. Lo ha detto Jerome Powell, governatore della Federal Reserve durante un incontro del Financial Stability ...

Perché Airbus - Leonardo-Finmeccanica e Rolls-Royce temono un'Hard Brexit : L'articolo di Angela Zoppo, giornalista di Mf/Milano finanza, sull'analisi di Moody's sui contraccolpi per aerospazio e difesa se Regno Unito e Ue non troveranno un accordo sulla Brexit Airbus, ...

Dechra Pharma si prepara per una "Hard Brexit" - tonfo del titolo : tonfo sul listino londinese per il titolo Dechra Pharmaceuticals, in rosso di oltre 14 punti percentuali sul listino della City. La società ha annunciato che nell'esercizio al 30 giugno l'utile lordo ...

Hard-Brexit : la guida del governo in caso di mancato accordo : Sono le prime 25 note tecniche. Parlano di maggiori costi per le imprese sulle importazioni e per i privati sui pagamenti internazionali