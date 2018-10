Halloween origini | significato e curiosità sulla festa più paurosa dell’anno

cubemagazine

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Il 31 ottobre si festeggia la notte di, ormai entrata anche nella nostra tradizione come primo grande appuntamento della stagione autunnale/invernale. Ma vi siete mai chiesti da dove deriva il termine anglofono o quali siano le sue? Ecco di seguitodi. A fondo articolo troverai tanti link utili su! TUTTO SU #cosa significa? Innanzitutto la parola è la variante scozzese dal nome completo All Hallows’ Eve, ossia la vigilia della notte di Ognissanti. Infatti il 31 ottobre, giorno in cui si celebra, precede il 1 novembre che è appunto la giornata dei Santi. Diventato negli anni un giorno di culto popolare negli USA,si festeggia con travestimenti per lo più macabri, girando casa per casa a dichiarare la celebre frase “trick-or-treat” ossia ...