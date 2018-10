ilfattoquotidiano

: ?? #BREAKING La Camera ha respinto le dimissioni di Guido Crosetto con 285 no e 187 sì - you_trend : ?? #BREAKING La Camera ha respinto le dimissioni di Guido Crosetto con 285 no e 187 sì - erregi69 : Guido Crosetto, la Camera respinge le dimissioni: 187 favorevoli e 285 contrari. “Sono lusingato, non me lo aspetta… - TutteLeNotizie : Guido Crosetto, la Camera respinge le dimissioni: 187 favorevoli e 285 contrari. “Sono… -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) L’aula dellaha respinto a scrutinio segreto ledel deputato di Fratelli d’Italia. I votisono stati 187, 285 i. Il parlamentare piemontese aveva annunciato di voler abbandonare il seggio per una questione di opportunità: è infatti presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza. “Mi avrebbe infastidito se, quando avessi parlato di tagli alla Difesa, qualcuno si fosse chiesto a che titolo lo facevo. Le miele ho decise, dunque, più per rispetto allae a ognuno di voi che a me stesso”, ha detto in Aula. Ha precisato, comunque, di non essere obbligato a dimettersi: “Non esiste alcuna incompatibilità tra la mia posizione e quella di deputato: il presidente di Federalberghi è stato senatore per cinque anni”. L’unico gruppo ...