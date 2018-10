huffingtonpost

: Michele: “il governo ha il divieto di occuparsi delle nomine Rai” non si può sentire. I Governi non fanno altro da… - CarloCalenda : Michele: “il governo ha il divieto di occuparsi delle nomine Rai” non si può sentire. I Governi non fanno altro da… - LucianoCaveri : RT @HuffPostItalia: Guardano solo alle Europee, poi chi vivrà vedrà - HuffPostItalia : Guardano solo alle Europee, poi chi vivrà vedrà -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Questa volta la legge di stabilità è una gigantesca operazione elettorale che ha una precisa scadenza: ledel maggio 2019, poi chi vivrà vedrà. Lo sforamento del 2,4% è in funzione della gratificazione elettorale per i due partiti che hanno stipulato il contratto: da un lato circa 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, per entrambi lo smantellamento della Fornero, per i leghisti un condono molto esteso, sul quale i grillini chiudono gli occhi.Quindi provvedimenti che sforano il 2,4, ma che certamente lo fanno non in funzione di un grande rilancio degli investimenti produttivi, delle infrastrutture, di una riduzione della pressione fiscale per le imprese. Anzi la pressione fiscale risulta inalterata, il Sole 24 Ore denuncia che è stata sforbiciata industria 4.0, mentre in sostanza Salvini ha barattato la flat tax con un condono molto ...