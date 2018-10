Guantanamo aperta per altri 25 anni

Guantanamo sarà aperta per altri 25 anni : La prigione statunitense di Guantanamo si prepara a rimanere aperta per almeno 25 anni . Lo ha dichiarato l'Ammiraglio John Ring, responsabile del centro di detenzione dove si trovano i prigionieri ...

Usa - Guantanamo resterà aperta per altri 25 anni. Donald Trump cancella un’altra decisione di Barack Obama : Donald Trump lo aveva annunciato nel suo discorso sullo stato dell’Unione il 31 gennaio scorso: Guantanamo non chiuderà, come invece aveva promesso e deciso l’es presidente Usa Barack Obama. “In passato abbiamo stupidamente rilasciato centinaia di pericolosi terroristi, solo per ritrovarli poi di nuovo nel campo di battaglia, incluso il leader dell’Isis al-Baghdadi” aveva detto l’inquilino della Casa Bianca. A ...