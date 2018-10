Guai per Mr Li | ritirato il passaporto

Liverpool nei Guai : infortunio per Manè : La sosta dei campionati europei per gli impegni della nazionali rischia di creare qualche problema al Liverpool a causa degli infortuni. Dopo Salah e Van Dijk, anche il senegalese Sadio Manè si è fatto male, nelle qualificazioni per la coppa d’Africa. L’attaccante ha subito una frattura alla mano sinistra nella partita vinta 3-0 sabato scorso dal Senegal sul Sudan e, pur rimanendo insieme alla squadra, non giocherà la gara di ...

Ancora Guai per Yonghong Li : la Cina vuole vederci chiaro sui suoi debiti - non potrà lasciare il paese : Yonghong Li non potrà lasciare la Cina, revocato il passaporto, le autorità vogliono vederci chiaro in merito ai debiti dell’ex patron rossonero Yonghong Li si rifà vivo, stavolta per questioni extra calcistiche. L’ex presidente del Milan ha messo una pulce nell’orecchio delle autorità cinesi dopo la fine della sua esperienza in rossonero, fine non certo idilliaca dati i problemi nel ripagare i debiti contratti. Proprio ...

Miguel Bosé e Nacho Palau si sono lasciati/ I due si spartiranno i figli : il cantante nei Guai anche per altro : Miguel Bosè torna single dopo la fine della sua lunga storia con Nacho Palau, ma cosa ne sarà dei 4 gemelli? Sembra che la coppia abbia deciso di spartirseli con "l'aiuto di Skype"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:15:00 GMT)

Manchester United - Guai in vista per Mourinho : il portoghese rischia la squalifica per espressioni offensive : Un’esultanza sopra le righe potrebbe costare cara allo Special One, deferito dalla Football Association per quanto accaduto dopo la vittoria con il Newcastle L’esultanza messa in mostra da José Mourinho dopo la vittoria contro il Newcastle potrebbe costargli cara, visto il deferimento ricevuto dalla Football Association. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha indotto la FA ad aprire un’inchiesta per le ...

Inter-Milan - HiGuain talismano derby : non ne ha mai perso uno nei 90 minuti : Un Pipita in più per sperare in un risultato positivo. Gonzalo Higuain è un attaccante formidabile da oltre 300 gol in carriera, ma soprattutto un talismano in chiave derby. Ne ha giocati 16 finora e ...

Torino - per bambini e adolescenti "I Guai economici riducono speranza e occasioni di crescita" : Nunzia Del Vento dirigente di una scuola di Barriera Intervista A Torino un bambino su quattro è povero. In Barriera di Milano le scuole con questo dato fanno i conti tutti i giorni: conti materiali e ...

Guai social per i Sixers! Tweet razzista del padre di Muscala verso Jimmy Butler : “malato mentale afroamericano” : Dopo il caso legato a Bryan Colangelo, i Sixers nuovamente nei Guai a causa di Twitter: Bob Muscala, padre di Mike, costretto a scusarsi dopo un Tweet razzista nei confronti di Jimmy Butler Ancora Guai social per i Philadelphia 76ers. Dopo lo scandalo online legato alle dichiarazioni dell’ex gm Bryan Colangelo, costretto a rilasciare le proprie dimissioni poichè travolto da una vera e propria bufera mediatica legata ai suoi account ...

Aspirina - perché non bisogna rifiutarla : tutti i Guai di salute che aiuta a mantenere lontani : È il farmaco più conosciuto al mondo, scoperto dal chimico francese Charles Frédéric Gerhardt nel 1853, ma il cui preciso meccanismo d’azione fu conosciuto solamente nel 1970. L’Aspirina, chimicamente nota come acido acetilsalicilico, è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans), comunemente u

Brutta storia per Caterina Balivo : la conduttrice è finita nei Guai : Caterina Balivo nei guai. La conduttrice partenopea e il suo programma Vieni da me accusati di plagio. L’ipotesi è stata lanciata dal giornale Il Fatto Quotidiano che, attraverso un articolo, ha fatto sapere a tutti di aver indagato sulla vicenda mandando un giornalista a Viale Mazzini. Il giornalista in questione ha chiesto ai dirigenti se la Rai paga i diritti d’autore allo show statunitense oppure no. Ma come è iniziato tutto? Il dubbio è ...

Chelsea - Sarri : 'Qui per vincere. Insigne il miglior giocatore italiano - Hazard immenso. E Higuaín...' : Subito la tournée in Australia e non c'era molto tempo " ha dichiarato l'ex allenatore del Napoli durante una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport -. Pensavo ad una fase di ...

Usa santino col volto della Madonna per nascondere pulsante vietato - camionista nei Guai : Viareggio, 12 ottobre 2018 - Pensava che un santino con il ritratto della Madonna non avrebbe attirato l'attenzione dei poliziotti della Stradale: per questo un camionista 52enne, originario di Padova,...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni sesta ed ultima puntata - 18 ottobre : grossi Guai per Enrico : Non DIRLO al mio CAPO 2, Anticipazioni sesta ed ultima puntata, 18 ottobre: scoperta shock per Massimo. grossi guai, invece, per Enrico. Lisa sarà dalla sua parte, Il primo episodio ha il titolo ‘Fantasmi e miraggi’e vedrà Massimo riuscire a ritrovare la cartella. L’uomo, infatti, stava letteralmente impazzendo perché al suo interno ci sono dei documenti riguardanti i casi seguiti da Enrico. All'interno di questo troverà però qualcoda che ...