Gros-Pietro | manovra non è stangata

L’impresa di Stato torna di moda? Il vox tra scettici e possibilisti da Cottarelli a Gros-Pietro. Monti : “Storia di non grande efficienza” : Dall’Alitalia alle autostrade, passando per tutto ciò che non funziona e che una volta era dello Stato. Nazionalizzare è una parola tornata alla ribalta. Ma che peso avrebbe il ritorno in Italia dello Stato imprenditore? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto a industriali e banchieri riuniti al forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio. Tanti i dubbi. La ragione? Come spiega l’ex presidente dell’Iri, Gros-Pietro, il ...