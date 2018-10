Grillo attacca Juncker | ' Come Kennedy da vecchio | tra alcol e farmaci'

Grillo difende la Scienza e attacca l'Omeopatia - ai farmacisti : 'Non vendetela' : Sul blog, il garante M5s sottolinea l'importanza del Servizio sanitario nazionale: 'È uno dei migliori al mondo, per affidabilità e livello di copertura nei confronti dei cittadini - aggiunge - agli ...

