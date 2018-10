Grave incidente in autostrada

Grave incidente ferroviario in Marocco : almeno 6 morti e un centinaio di feriti : Un Grave incidente ferroviario si è verificato stamattina nei pressi di Rabat , in Marocco . Un treno della linea di stato Oncf è deragliato nella città di Bouknadel, una ventina di chilometri a nord ...

Incidente a Temptation Island Vip per Nicol&o Grave ; Ferrari : 'Fiumi di sangue ma ora sto bene' : Nicolò Ferrari ha recentemente preoccupato i suoi tanti sostenitori virtuali. L'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e donne il famoso people show pomeridiano di Maria De Filippi, il quale abbiamo conosciuto alla corte di Nilufar Addati, ha rivelato di aver avuto un brutto Incidente che gli ha causato una ferita. Il tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO] si è recentemente confidato su Instagram rispondendo ...

Ravenna - padre salva figlia da un incidente facendo scudo col suo corpo. L’uomo ora è Grave : L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ha fatto da scudo con il suo corpo alla figlia , proteggendola dall'impatto con un'automobile.Continua a leggere

Incidente per Papa Francesco - il Vaticano : 'E' caduto - ma nulla di Grave ' : Piccolo Incidente per Papa Francesco , che "è caduto tornando a Casa Santa Marta, ma si è rialzato senza problemi e sta bene". Lo fa sapere il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.

Incidente ferroviario una donna Grave mente ferita - FOTO - : Incidente ferroviario a Mariano Comense: una donna gravemente ferita . Incidente ferroviario Una donna è stata gravemente ferita nel pomeriggio di oggi in via San Francesco a Mariano Comense. Una ...

Incidente sulla Statale 38 - Grave uomo di 77 anni : E' grave l' uomo rimasto coinvolto in un Incidente avvenuto oggi sulla Statale 38 a Poggiridenti, Provincia di Sondrio. Incidente sulla Statale 38 Poco dopo le 16, una Volkswagen Polo in direzione di ...

Grave incidente a Tarcento : Grave incidente , poco dopo le 20, a Tarcento . Un centauro di 29 anni è rimasto ferito in modo serio. Il ragazzo stava percorrendo l'ex provinciale 105, tra Tricesimo e Tarcento , quando ha perso il ...

Grave incidente a San Leo di Anghiari - attivato Pegaso. Donna rischia di perdere un braccio : Grave incidente stradale questa mattina a San Leo di Anghiari : il sinistro è avvenuto più o meno alle 11,40. Una Donna è stata trasferita in codice rosso a Firenze e rischia di perdere un braccio . Il ...

Pisa - incendio Monte Serra : la vetta teatro di un Grave incidente nel 1977 : Il Monte Serra (917 m s.l.m.), teatro del devastante incendio in atto dalla serata di ieri (circa 700 evacuati al momento) è la vetta più alta della catena montuosa subappenninica dei Monti Pisani, che si estendono per circa 20 km a nordest di Pisa ed a sudovest di Lucca, rappresentando quindi una sorta di confine naturale tra le due province. E’ la vetta più elevata della provincia di Pisa, ed è nota anche per un grave incidente, avvenuto ...