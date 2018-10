Grande Fratello Vip news | due gruppi a confronto | “Noi ragazzi diamo fastidio” | Video

Grande Fratello Vip - le prime corna : 'Baciami - non ce la faccio più'. Chi tradisce - e con chi - : corna in arrivo al Grande Fratello Vip , le prime di questa terza edizione. Stefano Sala si dice pronto a tradire la fidanzata lasciata fuori dalla casa, Dasha Dereviankina . Il modello ha chiesto ...

Grande Fratello Vip - mentre nasce la storia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza parla la fidanzata di lui : “Se mi tradisce sparisco per sempre” : Dentro la Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una storia d’amore: Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più intimi, tanto che c’è chi parla di un’effusione durante la notte. C’è un problema: il modello, famoso per il sguardo di ghiaccio e una sensualità indiscutibile, è fidanzato. Da dieci mesi, infatti, al suo fianco c’è Dasha Dereviankina, una stupenda modella ucraina, che nel periodo del programma è ...

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Martina contro Eleonora Giorgi : "Noi stiamo dando un ottimo esempio" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo

Grande Fratello VIP 3 - Stefano Sala e Benedetta Mazza : c'è il bacio? : Si fanno interessanti (ed era ora) le vicende nella casa del Grande Fratello VIP. Da una parte abbiamo una conoscenza in fase approfondita per Francesco Monte e Giulia Salemi, dall'altra abbiamo un'amicizia particolare che probabilmente si sta trasformando in qualcosa di più, parliamo di Stefano Sala e Benedetta Mazza.Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti: prima di iniziare il reality show il modello e la bionda showgirl ...

Fabrizio Corona - la minaccia choc contro il Grande Fratello Vip : 'Mi farò vedere e sentire e tanti ne parleranno'. Poi imita Ilary Blasi : Fabrizio Corona furioso. L'ex re dei paparazzi avrebbe appena postato una serie di stories su Instagram in cui si sfoga contro il Grande Fratello Vip e contro tutte le altre trasmissioni che ...

Grande Fratello Vip - i giovani contro Eleonora Giorgi : 'Sei finta - ma questo è un reality' La replica : 'Qua siamo pagati' : I giovani della casa del Grande Fratello Vip non hanno gradito lo scambio infuocato tra Eleonora Giorgi e la marchesa D'Aragona durante la diretta di lunedì scorso. E soprattutto non hanno capito ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi accusa Maria De Filippi : "Paga poco mio figlio". Paolo Ciavarro interviene sui social : Il figlio dell'attrice romana rompe il silenzio: "Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro".

Il flirt di lunga data tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrerebbe essere vicino a riaccendersi. Lo dimostra quanto accaduto nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. Quella parte affezionata di pubblico...

Grande Fratello in crisi. E nella casa scoppia la rivolta contro gli autori : Il vero Grande punto debole di questo Grande Fratello Vip? La "rivolta" degli inquilini giovani nei confronti degli autori. Non seguono i consigli e le indicazioni, non rispettano la scrittura e ...

Karina Cascella, ancora una volta, nelle scorse ore, ha risposto alle tante domande che i propri fan le pongono su Instagram. L'opinionista di punta dei programmi di Barbara D'Urso ha un sogno nel cassetto, ovvero quello di diventare la nuova opinionista del Grande Fratello 16:

Stefano Sala e Benedetta Mazza si sono baciati?/ Grande Fratello Vip 2018 : primo caso di corna in arrivo... : A quanto pare Stefano Sala è pronto a mettere da parte la sua fidanzata per lanciarsi a capofitto nella sua particolare amicizia con Benedetta Mazza tanto da chiederle un bacio, e adesso?(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Giulia Salemi, nelle ultime ore, ha avuto un confronto con Francesco Monte dopo che Cecilia, a 'Casa Signorini', ha elencato tutti i suoi possibili flirt con alcuni membri dell'ambitissimo clan Rodriguez. La gieffina, categoricamente, ha smentito di aver avuto una relazione con l'ormai ex fidanzato di Belen: Io non ho avuto nessun flirt con Iannone. Un'uscita di gruppo quattro anni fa, lui era in Moto 2. Un evento a Lugano.

Il Grande Fratello Vip è un gioco e dopo circa un mese di permanenza i ragazzi hanno iniziato a giocare di strategia (come è giusto che sia). In piena notte Francesco Monte, Giulia Salemi,...