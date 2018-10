Grande Fratello Vip | la Marchesa smascherata a Pomeriggio 5 | ' Figlia di un tranviere'

Blastingnews

: Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - trash_italiano : Io ve la butto lì: tutto il cast del Grande Fratello VIP 2 all’Isola dei Famosi PER RICORDARGLIELO AL MONDO CHI ERAVAMO. #GFVIP #Isola - davidemaggio : #GFVip, Eleonora Giorgi: 'Ad Amici pagano pochissimo mio figlio'. Ma @paulciav 'rimprovera' la madre: 'La reclusi… - giannigipi : Cambio canale. Guardo. Penso:”questa puntata di The walking dead non l’ho mai vista”. Era il Grande Fratello Vip. -

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Continua ad infiammarsi la polemica sullaD'Aragona, protagonista indiscussa delVip 3 in onda su Canale 5. In molti hanno messo in discussione il suo titolo nobiliare, tra cui la contessa Patrizia De Blanck, la quale lunedì scorso è addirittura entrata nella casa di Cinecittà per mettere in chiaro la situazione. Tra le due donne c'è stato un durissimo scontro che per poco non culminava in quello fisico ma il colpo di scena è arrivato ieri nel corso della diretta di5, quando Riccardo Signoretti ha mostrato un documento che smaschererebbe definitivamente la. La verità sullad'Aragona a5 Signoretti ha ammesso nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso che lui in queste settimane ha avuto modo di fare delle ricerche, interrogando quelli che sarebbero gli amici intimi dellae poi ha sentito la contessa De Blanck, la ...