Grande Fratello Vip - la Marchesa smascherata a Pomeriggio 5 : 'Figlia di un tranviere' : Continua ad infiammarsi la polemica sulla Marchesa D'Aragona, protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. In molti hanno messo in discussione il suo titolo nobiliare, tra cui la contessa Patrizia De Blanck, la quale lunedì scorso è addirittura entrata nella casa di Cinecittà per mettere in chiaro la situazione. Tra le due donne c'è stato un durissimo scontro che per poco non culminava in quello fisico ma il colpo di ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte - attacco dall'esterno : "Non è interessato a Giulia ma a.." : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista a Blogo : "La Giorgi delusione maggiore. I grandi dovevano dare l'esempio - sono stati i peggiori" : “Il programma non è trash, ce lo fanno diventare i concorrenti”. Maurizio Battista parla così del Grande Fratello Vip a pochi giorni dal ritiro dal reality di Canale 5. Un addio a sorpresa e imprevisto, con il comico che era addirittura in possesso del biglietto di rientro in gioco, andato di conseguenza sprecato.“sono andato via perché sentivo che stavamo tirando troppo la corda”, afferma l’attore romano a TvBlog. “Avrei potuto dire cose ...

Enrico Silvestrin eliminato dal Grande Fratello Vip 3/ Lo "stile Bossari" non è servito : Enrico Silvestrin è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip: il conduttore ha perso il confronto con Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi. Rimandata la sua intervista.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:28:00 GMT)

LE DONATELLA - SILVIA E GIULIA PROVVEDI/ "Noi siamo legatissime. Soffriamo insieme" (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:40:00 GMT)

Fabrizio Corona - le scuse dopo le lacrime di Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip : Lo aveva anticipato Gabriele Parpiglia nelle sue Stories, lo ha confermato anche ieri sera Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2018: domani in esclusiva su Chi l’intervista a Fabrizio Corona in cui chiede scusa a Silvia Provvedi. ”Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata”. Corona e la ...

Grande Fratello Vip - la verità sulla Marchesa D’Argona a Pomeriggio Cinque : “Ecco dove vive e di chi è figlia” : La verità sulla Marchesa d’Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l’ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l’attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già ieri la donna è stata al centro dell’attenzione per un diverbio molto forte avuto con Patrizia Del Blanck. Quest’ultima, infatti, continua a sostenere che la Marchesa D’Aragona abbia ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi svela il raptus erotico nella casa : 'Cosa ho fatto davvero con Jeremias' : I rimasugli della quarta puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri lunedì 15 ottobre, sono ancora nell'aria. Specialmente le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez, riguardo i probabili flirt ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona smaschera Ilary Blasi : 'Il diritto di replica non vuole concedermelo' : La tensione tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi è papabile nell'aria specialmente dopo le dichiarazioni nella diretta di ieri, lunedì 15 ottobre, del Grande Fratello Vip arrivate proprio dalla ...

Fariba oggi ha detto che lei avrebbe voluto vedere Giulia - ma che è stato il Grande Fratello a…Leggi cosa ha rivelato : Ieri sera Fariba Tehrani è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Francesco Monte e bacchettarlo per L'articolo Fariba oggi ha detto che lei avrebbe voluto vedere Giulia, ma che è stato il Grande Fratello a…Leggi cosa ha rivelato proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte a Giulia Salemi : 'Hai baciato Jeremias?'. La risposta lo lascia senza parole : Giulia Salemi e la confessione hot a Francesco Monte. Il rapporto tra i due aspiranti fidanzatini del Grande Fratello Vip continua a essere altalenante e l'ultima rivelazione dell'influencer potrebbe ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi parla di droga con Stefano Sala : cosa fa la produzione : Si torna a parlare di droga al Grande Fratello Vip 3. Le sostanze stupefacenti e i reality-show di Mediaset, negli ultimi mesi, hanno fatto parecchio discutere. Prima con il caso ‘Isola dei Famosi’ e il coinvolgimento di Francesco Monte e il canna-gate che gli è costata una squalifica Salatissima, poi con le accuse mosse da Striscia La Notizia al programma prodotto dalla Endemol e condotto da Barbara d’Urso a maggio 2018, ...

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ Lunedì ingresso a sorpresa per le gemelle? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Grande Fratello Vip - registi sotto accusa : Eleonora Giorgi parla di droga e le inquadrature vengono cambiate : Discorsi importanti sono stati affrontati dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip nella notte di martedì 16 ottobre. Protagonista di questo episodio è Eleonora Giorgi che, durante una ...