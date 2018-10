Grande Fratello Vip | Eleonora Giorgi umiliata dal figlio Paolo Ciavarro | ' La reclusione

Grande Fratello Vip – Quanto guadagnano i concorrenti? Da Francesco Monte a Lory Del Santo : i cachet (esagerati) dei gieffini : I cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip fanno indignare l’Italia: ecco Quanto guadagnano i gieffini della terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi Ogni occasione è buona per scatenare la polemica sui cachet esagerati dei concorrenti dei reality. Dopo che l’anno scorso al Grande Fratello Vip a percepire il compenso più alto di tutti era stato Cristiano Malgioglio (con circa 25 mila euro a settimana), nella ...

Corna al Grande Fratello Vip 3! Atmosfera caldissima nella casa. Chi tradisce con chi : Corna al Grande Fratello Vip 3. Finalmente questa edizione inizia a mettere un po’ di sale: non si parla più solo di Francesco Monte e Giulia Salemi. Nelle ultime ore, infatti, si è discusso parecchio anche del caso Silvia Provvedi – Fabrizio Corona con la possibile ospitata in studio dell’ex re dei paparazzi nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 3. L’unico problema resta il durissimo scontro avuto a distanza con ...

Fabrizio Corona contro il Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona avrebbe appena postato una serie di stories su “Instagram” in cui si sfoga contro il Grande Fratello Vip e contro tutte le altre trasmissioni che parlerebbero, a suo dire, male di lui. Corona prima attacca il Gf Vip per non concedergli il diritto di replica, poi prende di mira la mamma di Silvia Provvedi, ospite oggi a Mattino 5 e infine in un improbabile romanesco manda un messaggio a Ilary Blasi. Fabrizio Corona prima avrebbe ...

Grande Fratello Vip news - due gruppi a confronto : “Noi ragazzi diamo fastidio” | Video : Continuano le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip 3. La spaccatura tra i due gruppi diventa sempre più evidente. Il più acceso è sicuramente quello dei più anziati, come sottolineato da Martina Hamdy: “Gli adulti continuano ad azzuffarsi”. Dopo la lite tra Maurizio Battista, Enrico Silvestrin e Valerio Merola (tutti fuori dalla casa del GF Vip 3), nella casa resta un Grande distacco tra la Marchesa del Secco ...

Grande Fratello Vip - mentre nasce la storia tra Stefano Sala e Benedetta Mazza parla la fidanzata di lui : “Se mi tradisce sparisco per sempre” : Dentro la Casa del Grande Fratello Vip sta nascendo una storia d’amore: Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più intimi, tanto che c’è chi parla di un’effusione durante la notte. C’è un problema: il modello, famoso per il sguardo di ghiaccio e una sensualità indiscutibile, è fidanzato. Da dieci mesi, infatti, al suo fianco c’è Dasha Dereviankina, una stupenda modella ucraina, che nel periodo del programma è ...

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Martina contro Eleonora Giorgi : "Noi stiamo dando un ottimo esempio" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:12:00 GMT)

Grande Fratello VIP 3 - Stefano Sala e Benedetta Mazza : c'è il bacio? : Si fanno interessanti (ed era ora) le vicende nella casa del Grande Fratello VIP. Da una parte abbiamo una conoscenza in fase approfondita per Francesco Monte e Giulia Salemi, dall'altra abbiamo un'amicizia particolare che probabilmente si sta trasformando in qualcosa di più, parliamo di Stefano Sala e Benedetta Mazza.Facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti: prima di iniziare il reality show il modello e la bionda showgirl ...

Grande Fratello Vip - i giovani contro Eleonora Giorgi : 'Sei finta - ma questo è un reality' La replica : 'Qua siamo pagati' : I giovani della casa del Grande Fratello Vip non hanno gradito lo scambio infuocato tra Eleonora Giorgi e la marchesa D'Aragona durante la diretta di lunedì scorso. E soprattutto non hanno capito ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi accusa Maria De Filippi : "Paga poco mio figlio". Paolo Ciavarro interviene sui social : Il figlio dell'attrice romana rompe il silenzio: "Sono contento, orgoglioso e soddisfatto del mio lavoro".

Grande Fratello Vip : flirt in corso tra Stefano Sala e Benedetta Mazza! Ma Stefano fuori è già fidanzato… : Il flirt di lunga data tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrerebbe essere vicino a riaccendersi. Lo dimostra quanto accaduto nella notte nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. Quella parte affezionata di pubblico... L'articolo Grande Fratello Vip: flirt in corso tra Stefano Sala e Benedetta Mazza! Ma Stefano fuori è già fidanzato… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

