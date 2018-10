Grande Fratello Vip 2018 | Giulia Salemi | Ho baciato Jeremias Rodriguez video

Grande Fratello Vip : prime strategie di gioco. Ecco i concorrenti che non si nomineranno mai tra di loro : Il Grande Fratello Vip è un gioco e dopo circa un mese di permanenza i ragazzi hanno iniziato a giocare di strategia (come è giusto che sia). In piena notte Francesco Monte, Giulia Salemi,... L'articolo Grande Fratello Vip: prime strategie di gioco. Ecco i concorrenti che non si nomineranno mai tra di loro proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip 2018/ Gli Oneston ospiti lunedì? Il popolo dei social... : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - Lory del Santo cachet record : ecco i compensi stellari dei concorrenti : Riccardo Signoretti sul magazine Nuovo svela i compensi da vere star di alcuni concorrenti della casa del GF VIP 3 . Maurizio Battista, prima di ritirarsi dal gioco, aveva rivelato gli accordi ...

Federica Borgi a Mattino5/ Enrico Silvestrin si è pentito? "Su Merola non cambia idea" (Grande Fratello Vip) : Federica Borgi è nuovamente ospite a Mattino 5 e nel programma racconta di aver portato a casa Enrico Silvestrin lunedì sera rivelando le sue prime reazioni a caldo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:32:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello Vip : la fidanzata di Stefano Sala entra nella Casa? : La fidanzata di Stefano Sala al Gf Vip 2018? Anticipazioni Non sono mai un mistero le Anticipazioni del Grande Fratello Vip 2018. E il più delle volte è Alfonso Signorini a regalarle tramite i suoi profili social. Si è parlato a lungo di nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia – anche nella notte i […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip: la fidanzata di Stefano Sala entra nella Casa? proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 3 | Daytime 17 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.05 : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande Fratello Vip 2018 ...

Grande Fratello Vip – Eleonora Giorgi si lamenta per la paga del figlio a ‘Forum’ e ‘Amici’ - la replica di Paolo : “ha le traveggole” : Eleonora Giorgi si lamenta dello stipendio che il figlio percepisce ad ‘Amici’ ed a ‘Forum’: Paolo Ciavarro contraddice la madre sui social Al Grande Fratello Vip Eleonora Giorgi si è resa protagonista dell’ultima puntata per l’incontro con il figlio e per le avances fatte dall’attrice a Stefano Sala. Dopo la puntata, la madre di Paolo Ciavarro ha parlato del figlio con gli altri concorrenti della ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa smascherata a Pomeriggio 5 : 'Figlia di un tranviere' : Continua ad infiammarsi la polemica sulla Marchesa D'Aragona, protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. In molti hanno messo in discussione il suo titolo nobiliare, tra cui la contessa Patrizia De Blanck, la quale lunedì scorso è addirittura entrata nella casa di Cinecitta' per mettere in chiaro la situazione. Tra le due donne c'è stato un durissimo scontro che per poco non culminava in quello fisico ma il colpo di ...

Grande Fratello Vip 2018/ Francesco Monte - attacco dall'esterno : "Non è interessato a Giulia ma a.." : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eva Henger torna ad attaccare Francesco Monte mettendo in dubbio il suo interesse per Giulia Salemi e non solo(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista a Blogo : "La Giorgi delusione maggiore. I grandi dovevano dare l'esempio - sono stati i peggiori" : “Il programma non è trash, ce lo fanno diventare i concorrenti”. Maurizio Battista parla così del Grande Fratello Vip a pochi giorni dal ritiro dal reality di Canale 5. Un addio a sorpresa e imprevisto, con il comico che era addirittura in possesso del biglietto di rientro in gioco, andato di conseguenza sprecato.“sono andato via perché sentivo che stavamo tirando troppo la corda”, afferma l’attore romano a TvBlog. “Avrei potuto dire cose ...

Enrico Silvestrin eliminato dal Grande Fratello Vip 3/ Lo "stile Bossari" non è servito : Enrico Silvestrin è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip: il conduttore ha perso il confronto con Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi. Rimandata la sua intervista.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:28:00 GMT)

LE DONATELLA - SILVIA E GIULIA PROVVEDI/ "Noi siamo legatissime. Soffriamo insieme" (Grande Fratello Vip) : Le DONATELLA, SILVIA e GIULIA PROVVEDI: le due gemelle hanno rivisto l'intervista della madre Monica Alberti e si sono emozionate. Ma poi in nomination... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:40:00 GMT)

Fabrizio Corona - le scuse dopo le lacrime di Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip : Lo aveva anticipato Gabriele Parpiglia nelle sue Stories, lo ha confermato anche ieri sera Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2018: domani in esclusiva su Chi l’intervista a Fabrizio Corona in cui chiede scusa a Silvia Provvedi. ”Ho visto Silvia piangere in tv. Ho sentito le sue parole. Sono tutte vere, tutte giuste. Lei mi ha dato tanto e io ho sbagliato a dire che non l’ho amata”. Corona e la ...