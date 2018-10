Google Pixel 3 è stato usato da Eminem per girare il suo ultimo video

Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand. L'articolo Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android proviene da TuttoAndroid.

Google ci spiega i benefici dell’AI nei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL : I nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL sono ricchi di funzioni governate dall'AI: scopriamone tutti i dettagli grazie a Google. L'articolo Google ci spiega i benefici dell’AI nei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

Negli USA alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E chissà che anche da noi… : Ai primi ad aver inoltrato l'ordine è apparsa una consegna stimata per il 19 ottobre, ma a quanto pare Google è stata più veloce del previsto L'articolo Negli USA alcuni Google Pixel 3 verranno consegnati prima del previsto. E chissà che anche da noi… proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL smontato da iFixit : il display è di Samsung e non facile da riparare : Il nuovo Google Pixel 3 è stato messo a nudo da iFixit, che ha evidenziato la qualità costruttiva dell'ultimo smartphone di Google. L'articolo Google Pixel 3 XL smontato da iFixit: il display è di Samsung e non facile da riparare proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 filma la performance di Eminem sull’Empire State Building : Un Google Pixel 3 è stato utilizzato per filmare parte della esibizione di Eminem in cima all'Empire State Building durante il Jimmy Kimmel Live L'articolo Google Pixel 3 filma la performance di Eminem sull’Empire State Building proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 2 XL è “in offerta” sul Google Store fino al 24 ottobre : In offerta sul Google Store il Google Pixel 2 XL. Non sarà uno sconto da strapparsi i capelli, ma chi volesse accaparrarsi l'XL della precedente generazione degli smartphone di Google può farlo direttamente per vie ufficiali approfittando di uno sconto che rimarrà tale e quale fino al prossimo 24 ottobre. L'articolo Google Pixel 2 XL è “in offerta” sul Google Store fino al 24 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Google ci spiega come funziona il Super Res Zoom dei Pixel 3 : Fra le nuove funzionalità del software della fotocamera dei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL ce n'è una dedicata allo Zoom. Si chiama Super Res Zoom e Google ce la racconta e ci spiega in che modo sia riuscita a ottenere quei risultati che i nuovi Pixel garantiscono. L'articolo Google ci spiega come funziona il Super Res Zoom dei Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Recensione Google Pixel 3 XL : Android così è adorabile - ma quel notch è da incubo : Ecco la Recensione di Google Pixel 3 XL, la massima espressione di Android, uno smartphone di cui ci si innamora in fretta e che fa foto pazzesche. Peccato per un design anteriore mal riuscito, ma è comunque da prendere in seria considerazione. L'articolo Recensione Google Pixel 3 XL: Android così è adorabile, ma quel notch è da incubo proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 - alcune funzioni arriveranno anche sui Pixel di vecchia generazione : Quando abbiamo visto la presentazione dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, tutti, o quasi, abbiamo pensato che, oltre al notch e ai materiali usati nella scocca posteriore, non fossero tanto differenti dai leggi di più...

Il display di Google Pixel 3 XL se la gioca alla pari con i top - e anche le fotocamere si difendono bene : Secondo display Mate lo schermo OLED di Google Pixel 3 XL è tra i migliori in commercio, e le nuove fotocamere offrono una qualità leggermente superiore al modello del 2017. L'articolo Il display di Google Pixel 3 XL se la gioca alla pari con i top, e anche le fotocamere si difendono bene proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel - la fotocamera stock supporterà i microfoni esterni : Google ha dichiarato sul forum di supporto per i Google Pixel che dal 18 ottobre, oltretutto data di lancio dei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL, l’applicazione stock della fotocamera verrà aggiornata. Il nuovo leggi di più...

Recensione Google Pixel 3 XL : fotocamera e prestazioni ai livelli di XS Max e Note 9. Prezzo caro - video in notturna migliorabile ma esperienza Android al top : Pixel 3 XL è il nuovo smartphone Android di Google. In Italia parte da 999 euro per la versione da 64 Gigabyte di memoria, che diventano 1.099 euro per quella da 128 Gigabyte. È un Prezzo alto, ma che ormai caratterizza un po’ tutti i dispositivi che si scontrano in questa fascia. I suoi principali concorrenti sono infatti iPhone XS Max e Galaxy Note 9, in attesa che Huawei alzi il sipario sull’attesissimo Mate 20 Pro. Siamo dunque ...

Non solo Pixel Buds : la traduzione simultanea di Google arriva su altre cuffie : Presto le facoltà di traduzione simultanea che avevano contribuito a rendere speciali gli auricolari Pixel Buds di Google potrebbero arrivare anche a bordo di numerosi altri auricolari. Lo riporta Droid Life, che nella pagina di supporto al prodotto ha individuato una modifica nella loro descrizione, che ora recita (in inglese): “Google Translate è disponibile su tutte le cuffie e gli auricolari ottimizzati per l’Assistente Google e ...