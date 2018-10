Google Lens ora analizza tutte le immagini | anche quelle scattate in precedenza

Disponibile il porting di Google Fotocamera 6.1 con Google Lens e Motion : Sono già disponibili almeno un paio di porting di Google Fotocamera, che permettono di provare su numerosi telefoni alcune delle novità annunciate da Big G. L'articolo Disponibile il porting di Google Fotocamera 6.1 con Google Lens e Motion proviene da TuttoAndroid.

L’app Google beta 8.24 va avanti su Assistant Households - su Google Lens e su tanto altro : Nelle prossime ore coloro che utilizzano l'app Google in versione beta riceveranno l'aggiornamento alla versione 8.24 L'articolo L’app Google beta 8.24 va avanti su Assistant Households, su Google Lens e su tanto altro proviene da TuttoAndroid.

È ora possibile condividere con Google Lens le immagini di qualunque app : La versione 1.1 di Google Lens ha introdotto finalmente la possibilità di analizzare le immagini condivise da tutte le altre app. Basta premere su "condividi" e selezionarla nell'elenco. L'articolo È ora possibile condividere con Google Lens le immagini di qualunque app proviene da TuttoAndroid.

Google Lens funzionerà in tempo reale sulla fotocamera di Google Pixel 3 : Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL potranno contare sull'analisi in tempo reale delle immagini da parte di Google Lens. L'articolo Google Lens funzionerà in tempo reale sulla fotocamera di Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Google Lens rivoluziona la ricerca di oggetti e immagini da Google Immagini : Nel corso di un piccolo evento stampa a San Francisco, Google ha annunciato una grossa novità per Google Immagini: stiamo parlando, come avrete intuito, dell'integrazione di Google Lens. L'articolo Google Lens rivoluziona la ricerca di oggetti e Immagini da Google Immagini proviene da TuttoAndroid.

Google Lens rivoluziona la ricerca di immagini in Google Immagini : Nel corso di un piccolo evento stampa a San Francisco, Google ha annunciato una grossa novità per Google Immagini: stiamo parlando, come avrete intuito, dell'integrazione di Google Lens. L'articolo Google Lens rivoluziona la ricerca di Immagini in Google Immagini proviene da TuttoAndroid.

Le app Google - Google Pay - Google Fit - ARCore e Google Lens si aggiornano : ecco le novità : Google aggiorna varie applicazioni: scopriamo le novità all'interno dei codici APK di Google, Google Pay, Google Fit, ARCore e Google Lens. L'articolo Le app Google, Google Pay, Google Fit, ARCore e Google Lens si aggiornano: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera Moto si aggiorna e riceve il supporto a Google Lens e YouTube Live : Fotocamera Moto riceve un aggiornamento che introduce una nuova gesture e il supporto nativo a Google Lens e YouTube Live. Non ancora disponibile sul Play Store di Google, la nuova versione 6.2 è scaricabile gratuitamente in APK e disponibile per vari modelli Motorola e Lenovo di oltre un anno fa. L'articolo Fotocamera Moto si aggiorna e riceve il supporto a Google Lens e YouTube Live proviene da TuttoAndroid.