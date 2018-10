Golino e Scamarcio ancora insieme Ma è soltanto per un nuovo film

Riccardo Scamarcio : "Valeria Golino? Non sono ancora guarito dalla fine della relazione. Questo governo mi piace - ma parla poco di cultura" : Riccardo Scamarcio è arrivato a 38 anni maturando in ogni ruolo interpretato. Dagli esordi,"La meglio gioventù" e "Tre metri sopra il cielo", al cinema di Sorrentino, in "Loro" interpreta Sergio Morra il protagonista indiscusso della prima parte del film, la sua crescita è stata costante. Adesso sarà diretto da Valeria Golino, sua ex compagna per dieci anni, nella seconda prova da regista dell'attrice napoletana. Il ...

Valeria Golino : La fine della storia con Scamarcio? La più grande delusione della mia vita : Valeria Golino, regista di “Euforia”, ha voluto come protagonista per il suo secondo film Riccardo Scamarcio, il suo ex compagno, l’uomo che più l’ha fatta soffrire. La coppia formata da lei e Riccardo Scamarcio è durata 11 anni. Come ha vissuto la fine della vostra storia? «La delusione sentimentale è stata fortissima, la più grande della mia vita. D’altra parte più c’è amore e più si soffre. Tutti diamo il peggio di noi stessi in certe ...

Valeria Golino : “Il dolore è un'opportunità - ma non lasciateci soli. Scamarcio? Siamo indivisibili ma non siamo mai stati amici” : L'euforia è una sensazione bella e pericolosa che nasconde sempre qualcos'altro e, di solito – come ci ricorda la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Marciano, "è una sorta di schermo sopra una piccola ansia". siamo euforici se abbiamo qualcosa che ci turba e l'euforia cela sempre il suo contrario, dimostrando che la felicità e la serenità sono ben altro. Per Valeria Golino, attrice, regista e produttrice, ...

Euforia - il nuovo film della Golino con Scamarcio e Mastandrea fratelli diversi. E riuniti dalla malattia : Due fratelli distanti. Per modo di vivere, per concezione del mondo, per possibilità economiche. Entrambi guardano la vita da una certa distanza perché si sono persi. Valerio Mastandrea e Riccardo Scamarcio sono i protagonisti di Euforia, secondo film da regista ...

Tormenti di famiglia - Bruni Tedeschi arruola la mamma l'amica Golino e Scamarcio in "un'autobiografia immaginaria" : Alla mostra 'I villeggianti', girato nella villa al mare in Costa Azzurra Una sincerità disarmante, sfoderata come un'arma infallibile e sbattuta in faccia allo spettatore che non può evitare di ...

La nuova fidanzata di Riccardo Scamarcio è identica a Valeria Golino : Riccardo Scamarcio volta pagina dopo la fine dell’amore con Valeria Golino. La nuova fidanzata è Angharad Wood ed è identica alla sua ex. La coppia è uscita allo scoperto dopo mesi di frequentazione ed è stata paparazzata in giro per le vie di Firenze, fra cenette romantiche, shopping e acquisti in libreria. I due ormai sono inseparabili e Riccardo Scamarcio, dopo la lunghissima relazione con la Golino, sembra aver finalmente ritrovato il ...

