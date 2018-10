Golf | Valderrama Masters | 4 italiani ai nastri di partenza

sportfair

(Di mercoledì 17 ottobre 2018)al via: Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Matteo Manassero saranno i rappresentanti azzurri Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Matteo Manassero prendono parte all’Andalucia(18-21 ottobre), torneo dell’European Tour in programma sul percorso del Real Club, a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola. Difende il titolo Sergio Garcia, impegnato con la sua Fondazione nell’allestimento dell’evento, rivitalizzato dall’ottima prova in Ryder Cup in cui è divenuto nuovo recordman di punti realizzati (25,5) nel torneo, avendo superato Nick Faldo (25). Il field comprende, tra gli altri, gli inglesi Lee Westwood e Paul Waring, gli irlandesi Padraig Harrington e Shane Lowry, i sudafricani Darren Fitchardt e Thomas Aiken, lo svedese Robert Karlsson, l’australiano Brett ...