Gli negano l' asilo politico | giovane migrante si suicida | Non poteva più restare in

Gli negano lo status di rifugiato : immigrato prende a pugni i poliziotti : Gli hanno negato lo status di rifugiato politico e allora lui è andato su tutte le furie, malmenando i poliziotti. L"episodio di violenza in un commissariato di Giugliano - in provincia di Napoli - dove gli agenti avevano appena accompagnato un ragazzo immigrato di 22 anni originario della Costa d"Avorio.Il giovane africano è stato portato all"ufficio immigrazione della Questura partenopea per analizzare la sua richiesta di asilo. Una volta ...

Mentre i genitori guardano lo smartphone - i fiGli annegano… : Come riporta “The Guardian”, quest’estate in Germania ci sono stati oltre 300 incidenti in piscina, molti determinati dalla distrazione per il cellulare. Ne parla Gabriele Fazio sull’AGI La salvaguardia dei bambini nelle piscine passa anche dalla distrazione di genitori e nonni nei loro confronti, legata, come ormai è noto alla presenza nella nostra vita degli smartphone. In Cina, a Chongging, hanno addirittura costruito una corsia per chi ...

Mentre i genitori guardano lo smartphone - i fiGli annegano : Sull'argomento, come riporta The Guardian è intervenuta anche La German Lifeguard Association, DLRG,, la più grande organizzazione al mondo di bagnini volontari, ne offre 40.000 ogni anno a spiagge e ...

Pesaro - Gli negano l'elemosina : rom spacca i lettini e si spoglia in pubblico : Quella di cui si sta per parlare all'interno di questo articolo è una di quelle vicende [VIDEO] che senza dubbio lascera' perplessi e increduli i lettori. L'episodio si è verificato a Pesaro, sulla spiaggia di Levante, nelle vicinanze dell'Hotel Nautilus, e vede protagonista un giovane rom venticinquenne che, impegnato a chiedere l'elemosina tra i bagnanti presenti in quel tratto di mare, ad ogni rifiuto reagiva in maniera rabbiosa, danneggiando ...