Gli italiani amano il pesce e 1 volta su 5 lo scelgono surgelato

Alimenti : aumenta il consumo di pesce sulle tavole deGli Italiani : sulle tavole del Belpaese si mangia sempre più pesce: nel 2017, ne abbiamo consumato complessivamente oltre 28 kg a testa[1], ponendo l’Italia al di sopra della media nella classifica europea e mondiale del consumo di prodotti ittici. Secondo i dati ISMEA, lo mangiamo soprattutto fresco e decongelato, ma 1 volta su 5 lo scegliamo surgelato (17% dei consumi). Un trend, questo, che si attesta in continua crescita. L’IIAS – Istituto Italiano ...

Computer quantistici - neutrini cosmici e terapie anti-cancro : ISSNAF premia i giovani scienziati italiani neGli USA : C’è chi sta lavorando alla costruzione di un Computer quantistico in una delle pochissime aziende al mondo in grado di farlo, chi ha contribuito alla scoperta dell’origine dei misteriosi neutrini cosmici, nell’universo profondo, e chi sta sperimentando terapie innovative per curare il cancro e la leucemia. Scorrere le storie dei 15 finalisti degli ISSNAF Awards significa fare un viaggio tra eccellenze spesso poco conosciute in Italia, ma che ...

Eurobarometro - solo il 44% deGli italiani rimarrebbe in Europa - ma il 65% è a favore dell'Euro - : Per quanto riguarda gli Italiani, aumentano le percentuali per quanto l'immigrazione, percepita come tema chiave dal 71% degli intervistati,, l'economia, 62%, e la disoccupazione giovanile, 59%,. ...

Cosa pensano Gli italiani dell’Unione Europea : Quello che immaginate, ma di più: e se domani si votasse per uscire dall'UE, il risultato sarebbe apertissimo The post Cosa pensano gli italiani dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Eurobarometro - Gli italiani sono i più "scettici" d'Europa : solo il 44% voterebbe per restare in Ue : In un ipotetico referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue. E' il dato peggiore dei 28, dove in media si registra il 66% di "remain", mentre in Gran Bretagna vorrebbero rimanere il 53% dei cittadini.

Eurobarometro - solo il 44% deGli italiani vorrebbe restare nell'Ue : L'immigrazione, infatti, risulta al primo posto nell'agenda dei temi prioritari per la prossima campagna elettorale europea, seguita dall'economia e dalla disoccupazione giovanile. Scende al quarto ...

Eurobarometro : 65% deGli italiani favorevole all'euro : L'immigrazione è al primo posto in tema di priorità , 50%, , seguita dall'economia , 47%, e dalla disoccupazione giovanile , 47%, , mentre la lotta al terrorismo scende al quarto posto con il 44%.

Italexit. Solo il 44% deGli italiani voterebbe per restare nell’Ue : Solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Unione Europea. E’ il dato peggiore dei 28 dove in media si

Gli italiani sono sempre più euroscettici - Eurobarometro : 'Solo il 44% voterebbe per restare in Ue - dato peggiore dei 28' : In un ipotetico referendum sulla falsariga di quello della Brexit , solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue . E' il dato peggiore dei 28 , dove in media si registra il 66% di "remain",...

Unione europea - in caso di referendum solo il 44% deGli italiani voterebbe per restare : la percentuale più bassa d’Europa : In caso di referendum sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell’Ue. E’ il dato peggiore tra quelli registrati nei 28 Paesi membri da un sondaggio Eurobarometro, secondo cui la media europea dei cittadini orientati al “remain” è del 66% e anche in Gran Bretagna oggi il 53% si dichiara favorevole a rimanere nell’Unione. Anche la percentuale degli indecisi, tra gli ...

Ciclismo - anche Visconti e Cimolai tra Gli italiani senza squadra per il 2019 : Con la stagione delle corse ormai in chiusura, l’attenzione nel mondo del Ciclismo professionistico è rivolta ora essenzialmente a quanto accadra' nei prossimi mesi, tra presentazioni dei grandi giri, programmi dei campioni e le ultime novita' del ciclomercato. [VIDEO]Le squadre World Tour hanno in buona parte definito gli organici per la prossima stagione, con ancora poche caselle da riempire, mentre più lungo è il lavoro ancora da fare per ...

Gli italiani (rimasti) in Nba - Belinelli e Gallinari in cerca dell’anello : Marco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliMarco BelinelliIn finale tutti e due non ci possono arrivare perché tutti e due giocano nella parte occidentale degli Stati Uniti. Tra l’altro è la parte dove ci sono le squadre più forti. Possono mettersi in mostra gli italiani dell’NBA, ma avranno anche un cammino durissimo nel campionato che sta iniziando. Sono due soltanto: ...

Sondaggi politici elettorali : cedono Lega e M5S - la manovra economica divide Gli italiani : L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato i nuovi Sondaggi politici. La rilevazione evidenzia un ulteriore perdita di consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. Entrambi hanno fatto registrare un calo nelle ultime intenzioni di voto [VIDEO]. Il partito di Matteo Salvini si attesta al 30,5%, dopo aver perso lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana. La flessione è maggiore per i pentastellati -0,9%, che scendono al 28,1%. Dando uno sguardo agli altri ...

Perché Gli italiani dovrebbero andare in vacanza in Finlandia : La Scala si esibirà la prossima estate nel corso del Savonlinna Opera Festival a Savonlinna, il festival dell'opera più antico del mondo. L'Hotel Punkaharju della ex-top model Saimi Hoyer, che un ...