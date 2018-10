Gli impianti aperti per gli irriducibili dello sci

Milano. Riavviati Gli impianti di riscaldamento di case - uffici e negozi : Da ieri si sono Riavviati gli impianti di riscaldamento di case, uffici e negozi. Sarà possibile tenere accesi i caloriferi

Guasti e lavori : ferrovia in tilt tra ieri sera e stamane Aosta - Prima la disconnessione deGli impianti di distanziamento dei convogli - poi ... : serata, e Prima mattinata, di ritardi dei treni sulla linea Chivasso-Aosta. Il servizio ferroviario è andato in tilt attorno alle 19 di ieri, martedì 9 ottobre, per la disconnessione degli impianti di ...

Giappone : l’impegno deGli impianti frenanti : La F1 si sposta nell’estremo oriente per il GP Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2018, in programma dal 5 al 7 ottobre al Suzuka International Racing Course. La Formula 1 ha esordito su questa pista 31 anni fa (nel 2007 e 2008 non si è corso) ma il circuito di proprietà della Honda fu inaugurato […] L'articolo Giappone: l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

MotoGP : l’impegno deGli impianti frenanti in Thailandia : Dopo l’esperienza positiva del Mondiale Superbike, anche la MotoGP sbarca in Thailandia per il 15° round del Mondiale 2018, dal 5 al 7 ottobre al Chang International Circuit. Realizzato con un investimento di 54 milioni di euro, è stato inaugurato nell’ottobre 2014 e prende il nome da una marca di birra locale. La pista è […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti in Thailandia sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Ambiente - Roma : in arrivo “nasi elettronici” vicino aGli impianti dei rifiuti : ‘Nasi elettronici’ e centraline per monitorare e identificare le fonti di cattivi odori, nei pressi di due impianti di trattamento meccanico biologico (Tmb) dei rifiuti Romani, in via Salaria e a Rocca Cencia. A presentare il piano curato dal Campidoglio e da Ama e’ stato il presidente della municipalizzata dei rifiuti di Roma, Lorenzo Bagnacani, e l’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari. Il progetto punta a ...

GP Russia : l’impegno deGli impianti frenanti : Dal 28 al 30 settembre il Sochi Autodrom ospita il 16° appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Nel 2010 è stato siglato il contratto per ospitare il GP di Russia a Sochi e 4 anni dopo il circuito è stato completato. Realizzato all’interno del Parco Olimpico usato per i Giochi Olimpici Invernali del 2014, si […] L'articolo GP Russia: l’impegno degli impianti frenanti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Sul tetto della fiera di Milano uno deGli impianti solari più grandi d'Europa : Una fiera tutta rinnovabile , grazie a uno dei più grandi impianti fotovoltaici su tetto d'Europa: lo diventerà nei prossimi mesi quella di Milano, grazie a un accord o tra la Fondazione che gestisce ...

MotoGP : l’impegno deGli impianti frenanti ad Aragon : Per la terza volta quest’anno la MotoGP torna in Spagna per il 14° appuntamento del Mondiale, in programma dal 21 al 23 settembre al MotorLand Aragón. Situato su una superficie di 350 ettari, il circuito è stato disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke, in collaborazione con il pilota spagnolo di Formula 1 Pedro De La Rosa. […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti ad Aragon sembra essere il primo su ...

Caro Mattia Mor - ha mai visto che fine hanno fatto Gli impianti olimpici a Torino? : Ho letto con un certo interesse il post di Mattia Mor del 19 settembre, quel Mattia Mor che, passato dal mondo dello spettacolo, si è ricavato un posto fra i parlamentari del Pd, anche se con una certa scia di polemiche, come ci ricorda da queste pagine Gianni Barbacetto. Dicevo dell’interesse che mi suscita. E’ vero. Già il titolo è stimolante: “Olimpiadi 2026: noi siamo quelli di Expo, loro quelli delle occasioni perse”. Come dire: noi (il Pd) ...

L’impegno deGli impianti frenanti a Singapore : Salutata l’Europa con la gara di Monza, la F1 si sposta in Asia per il 15° appuntamento del Mondiale 2018, dal 14 al 16 settembre al Marina Bay Street Circuit di Singapore. Teatro nel settembre 2008 del primo GP in notturna nonché dell’800° GP della storia, il circuito è ricavato sulle strade solitamente aperte al […] L'articolo L’impegno degli impianti frenanti a Singapore sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Superbike : l’impegno deGli impianti frenanti a Portimao : La Superbike riparte dall’Auto´dromo Internacional do Algarve, sede dal 14 al 16 settembre del 10° round del Campionato. Situato vicino alla città di Portimão, è stato inaugurato nell’ottobre del 2008. Da allora il Mondiale Superbike vi ha sempre fatto tappa, con l’eccezione del 2016 quando fu sostituito dalla tappa di Monza poi cancellata. Quest’anno le […] L'articolo Superbike: l’impegno degli impianti frenanti a Portimao sembra ...

Giappone : a luGlio capacità utilizzo impianti cala dello 0 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in luglio la capacità di utilizzo degli impianti in Giappone è calata dello 0,6% su base mensile rettificata stagionalmente, in miglioramento rispetto al declino ...

MotoGP : l’impegno deGli impianti frenanti a Misano : Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 7 al 9 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, inaugura l’ultimo terzo del Mondiale della MotoGP. Situato a una ventina di chilometri da Rimini e a un paio di chilometri dal Mare Adriatico, è intitolato dal 2012 allo sfortunato pilota che […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti a Misano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Clima e rinnovabili : il Sahara sempre più piovoso - un effetto deGli impianti eolici e solari : Uno studio condotto dall’Università del Maryland e pubblicato su “Science” ha rilevato che il deserto del Sahara sta diventando sempre più piovoso e le precipitazioni potrebbero aumentare fino al 50% più rispetto al periodo in cui nell’area non erano ancora presenti gli impianti per la produzione di energia eolica e solare: sarebbero proprio questi ultimi i “principali indiziati”. Si è rilevato un aumento ...