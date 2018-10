Gli esperti individuano uno dei primi segnali della comparsa dell' Alzheimer; e non è la

Morbillo - cinque casi in Italia : un picco anomalo. La valutazione deGli esperti : Ancora casi di Morbillo in Italia. Dal 1 gennaio al 31 agosto 2018 sono stati segnalati in Italia 2.248 casi di Morbillo (di cui 126 nel mese di luglio e 66 nel mese di agosto 2018). La Regione Sicilia ha riportato l’incidenza più elevata (333 casi per milione di abitanti). Due decessi sono stati segnalati dalla Regione Sicilia, portando ad un totale di 10 dall’ inizio del 2017 (6 decessi nel 2018 e 4 nel 2017). Il 91,1% dei casi era non ...