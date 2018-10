Giustizia | Ardita Csm | basta con vecchie logiche | valorizzare magistrati senza correnti

Giustizia : Ardita (Csm) - da Procura europea rischi per autonomia : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - La Procura europea potrebbe rappresentare dei "rischi per l’autonomia". A lanciare l'allarme è il consigliere del Csm Sebastiano Ardita, nel corso del suo intervento al plenum dell'organismo di autogoverno dei giudici. "In questi ultimi mesi, piuttosto in sordina, è an