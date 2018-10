Giovani e belli in eterno? Oggi si può col digitale ma è solo virtuale

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Gli attori di Hollywood stanno facendo digitalizzare la propria immagine, per creare un avatar che possa prolungare la carriera oltre la morte e annullare l’invecchiamento – almeno sullo schermo. La tecnologia è quella vista, per esempio, nei recenti film di Star Wars, dove compaiono Peter Cushing e Carrie Fisher com’erano alla fine degli anni ’70. O Samuel Jackson, che comparirà come unssimo Nick Fury in Captain Marvel, in uscita l’anno prossimo. Da un utilizzo puntuale, per un singolo film, la digitalizzazione si sta facendo sistema e servizio. Secondo l’esperto di effetti visivi Beau Janzen, questa tecnologia a lungo termine renderà del tutto normale scritturare attori deceduti. “Qualunque cosa si possa usare per rendere il film migliore, la storia migliore, sarà usata”, ha commentato. Rincara la dose Ben Morris, supervisore degli ...