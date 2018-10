Gianmaria Testa | oggi avresti compiuto 60 anni E | lo so | avresti fatto finta di niente

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Lo so,disorriso piano a tutti quelli che ti avrebberogli auguri, abbassando un po’ la, come per dire “va beh, dai”. Ma 60sono importanti, “Si, ma esageruma nen”. E saresti scivolato via da ogni clamore, da ogni voglia di notizia. Perché va bene essere famoso sul palco, quando fai il tuo lavoro, ma nella vita, no, lasciatemi tranquillo. La mia voce, la mia musica sono per il pubblico, quando sono lì che suono forse sono un po’ speciale, ma per il resto no, il resto è roba mia. Sessant’non sono molti, ma te ne ha rubati due la “grande consolatrice”. Duee ci manchi, Gian, ci manchi davvero e non solo per le tue canzoni, quelle rimangono e rimarranno ancora, sei tu a mancarci. Tu con la tua timidezza, il tuo essere seriamente ironico o ironicamente serio. Tu con la memoria mai spenta della tua terra e delle ...