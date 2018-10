Gianluca Scuotto | chi è? Uomini e donne | al trono Over dopo Un posto al sole | storia

Gianluca Scuotto - CHI È? / Uomini e donne : il cavaliere del Trono Over ha recitato nella soap Un posto al sole : Chi è il nuovo cavaliere del Trono Over di Uomini e donne ? GIANLUCA Scutto, napoletano di 44 anni, ha recitato anche nella soap partenopea Un posto al sole .(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Uomini e Donne/ David Scarantino e Gianluca Scuotto : un ritorno di fiamma e una rottura inattesa (Trono Over) : Uomini e Donne , anticipazioni trono Over. David Scarantino si riavvicina a Pamela, Gianluca Scuotto chiude con Roberta ma poi spunta Valentina...(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianluca Scuotto - rivelazioni hot sul cavaliere : "Gli è partito l'ormone!" (Trono Over) : Uomini e Donne , anticipazioni trono Over. Gemma Galgani lasciata anche da Rocco? Prima una brutta sorpresa dalla dama, poi ecco arrivare il colpo di scena...(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gianluca Scuotto corteggiatissimo : l'attore di "Un posto al sole" conquista tutte (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gianluca Scuotto è tra i nuovi cavalieri ed è già amatissimo dal pubblico femminile. Troverà l'amore in studio?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 07:35:00 GMT)