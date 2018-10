Giachetti in sciopero della fame da un mese per Congresso PD e potrebbe lasciare la Camera

Come si fa uno sciopero della fame. Il caso Giachetti : ... Aggiunge Giachetti: ' In realtà i motivi erano due: quando lui ha fatto la campagna, ed è stata la campagna di digiuni più forte che fece per la fame nel mondo, da una parte quello era il minimo ...

Come si fa uno sciopero della fame. Il caso Giachetti : “Visto che voi vi dedicate alle cene e continuate a prendere tempo mentre il Pd scivola sempre più in basso, io smetto di mangiare”, il tono utilizzato su Facebook da Roberto Giachetti è perentorio: sciopero della fame fino a nuovo congresso del PD. Ma attenzione, solo nei prossimi giorni sarà chiara l’idea di Giachetti di sciopero della fame. Sì, perché la storia è piena di ...

Giachetti vuole fare lo sciopero della fame? La dieta che serve al Pd è un’altra : di Andrea Taffi Quello del Pd è uno psicodramma. E non si può fare finta di non vederlo solo perché del Pd, dalle elezioni dello scorso 4 marzo a oggi, si è parlato e riparlato. Non si può dire: “Se la vedano loro”, perché il Pd e la sinistra che rappresenta (per quanto annacquata possa essere) sono un pezzo importante della politica italiana. Ma soprattutto, secondo me, si deve parlare del Pd perché lo psicodramma che sta vivendo lo ...

CALENDA : "SERVE PSICHIATRA COME SEGRETARIO PD”/ L'ira di Giachetti : annuncia sciopero della fame : Caos Pd, CALENDA annulla la cena: "mai parlato di estinzione, ma ci vorrebbe uno PSICHIATRA COME SEGRETARIO". Martina, "ora basta": ex Ministro, "Renzi e Gentiloni non si parlano da mesi"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:17:00 GMT)

