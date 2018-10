GF Vip | Svelati i Guadagni dei Concorrenti! Ecco chi è il più pagato!

gossipnews.tv

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Siete curiosi di capire quanto guadagnano i Vip che albergano nella casa del Grande Fratello? Somme da capogiro, ma un concorrente è sicuramente il più pagato.gli importi corrisposti ad ogni singolo coinquilino! I telespettatori italiani si sono spesso chiesti quanto percepiscono i coinquilini che risiedono nella casa del Grande Fratello Vip. Nella terza edizione del reality show più spiato dagli italiani, la concorrente che riceve più denaro di tutti, è Lory Del Santo. L’attrice pare che percepisce a settimana la bellezza di 10mila euro. Se dovesse arrivare in semifinale, alla donna spetterebbe un assegno di 110 mila euro. Mentre per quanto riguarda Fabio Basile, Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi e Francesco Monte la somma si aggirerebbe dai 6 mila euro in su. Maurizio Battista durante la sua breve permanenza, aveva confessato pubblicamente di prendere 5 mila euro a settimana. ...