GF Vip | Eleonora Giorgi | Mio figlio Paolo guadagna pochissimo Ed ' Amici'

Grande Fratello Vip – Eleonora Giorgi si lamenta per la paga del figlio a ‘Forum’ e ‘Amici’ - la replica di Paolo : “ha le traveggole” : Eleonora Giorgi si lamenta dello stipendio che il figlio percepisce ad ‘Amici’ ed a ‘Forum’: Paolo Ciavarro contraddice la madre sui social Al Grande Fratello Vip Eleonora Giorgi si è resa protagonista dell’ultima puntata per l’incontro con il figlio e per le avances fatte dall’attrice a Stefano Sala. Dopo la puntata, la madre di Paolo Ciavarro ha parlato del figlio con gli altri concorrenti della ...

GF Vip - Eleonora Giorgi : “Ad Amici pagano pochissimo mio figlio”. Ma Paolo Ciavarro ‘rimprovera’ la madre : “La reclusione dà le traveggole. Contento - orgoglioso e soddisfatto di quanto percepisco!” : Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro Cocco di mamma. A poche ore dalla visita a sorpresa del figlio Paolo Ciavarro nella casa di Grande Fratello Vip 2018, Eleonora Giorgi, con gli altri coinquilini, parla di lui sottolineando quanto si dia da fare. E rivela anche un dettaglio piuttosto sensibile per chi lavora in televisione: l’entità del cachet. L’attrice svela che ad Amici pagano pochissimo il figlio che per questo motivo ...

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi parla di droga con Stefano Sala : cosa fa la produzione : Si torna a parlare di droga al Grande Fratello Vip 3. Le sostanze stupefacenti e i reality-show di Mediaset, negli ultimi mesi, hanno fatto parecchio discutere. Prima con il caso ‘Isola dei Famosi’ e il coinvolgimento di Francesco Monte e il canna-gate che gli è costata una squalifica Salatissima, poi con le accuse mosse da Striscia La Notizia al programma prodotto dalla Endemol e condotto da Barbara d’Urso a maggio 2018, ...

Grande Fratello Vip : fuori Silvestrin. Al televoto Eleonora - la Marchesa - Elia e Lory : Oggi, 15 ottobre 2018 alle ore 21:30 verra' trasmessa in onda la quarta puntata [VIDEO]del Grande Fratello Vip, e come ogni lunedì si ripete l'appuntamento della diretta su Blasting News per scopire e aggiornare in tempo reale tutto ciò che accade in studio e specialmente all'interno della Casa di Cinecitta'. Anticipazioni della quarta puntata A partire dalle 21:30 partira' la diretta del Grande Fratello Vip e Ilary Blasi presentera' la quarta ...

Eleonora Giorgi/ Nuove gaffe e lamentele nella Casa : Ivan Cattaneo sbotta! (Grande Fratello Vip 2018) : Eleonora Giorgi sarà eliminata? L'attrice è davvero sicura che tornerà a Casa, si giocherà tutte le sue possibilità insieme a Ivan Cattaneo ed Enrico Silvestrin. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:30:00 GMT)

GF Vip - Eleonora Giorgi difende il figlio e accusa Maria De Filippi : Nella casa del GF Vip, Eleonora Giorgi si è lasciata andare ad alcune affermazioni contro Maria De Filippi, parlando del figlio Paolo Ciavarro. Il ragazzo, nato dall’amore per Massimo Ciavarro, lavora da tempo ad Amici, dove conduce il daytime in coppia con Marcello Sacchetta. In precedenza ha preso parte anche a Forum, collaborando con Barbara Palombelli e diventando uno dei volti più amati del programma. Il ragazzo, biondo e con gli ...

Ivan Cattaneo sbotta contro Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip 3 : Eleonora Giorgi attaccata da Ivan Cattaneo: “Sei un lamento continuo” La spesa settimanale continua a sollevare polemiche al Grande Fratello Vip 3. In queste ore a sbottare duramente è stato Ivan Cattaneo che ha attaccato Eleonora Giorgi. Nonostante il bonus di 90 euro in più i vip hanno continuato a scontrarsi. Andrea Mainardi ha cercato come al solito di ascoltare le richieste di tutti per accontentare ogni concorrente, dando i ...

GFVip 2018 - Eleonora Giorgi : ‘Matteo Branciamore? Mi stupisco non sia diventato un tossico’ : Eleonora Giorgi continua a dare spettacolo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 a suon di gaffe e uscite che suscitano talvolta l’ilarità talaltra l’imbarazzo di coinquilini e telespettatori. Ultima in ordine di tempo quella nei confronti di Matteo Branciamore, indimenticato Marco de I Cesaroni. Dopo la diretta della quarta puntata – che ha visto anche un’incursione di Paolo Ciavarro, figlio della Giorgi, nella Caverna ...