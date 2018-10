Gf Vip 3 | parla Pierluigi Gollini | fidanzato di Giulia Provvedi | Potrei farle una

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi parla di droga con Stefano Sala : cosa fa la produzione : Si torna a parlare di droga al Grande Fratello Vip 3. Le sostanze stupefacenti e i reality-show di Mediaset, negli ultimi mesi, hanno fatto parecchio discutere. Prima con il caso ‘Isola dei Famosi’ e il coinvolgimento di Francesco Monte e il canna-gate che gli è costata una squalifica Salatissima, poi con le accuse mosse da Striscia La Notizia al programma prodotto dalla Endemol e condotto da Barbara d’Urso a maggio 2018, ...

Grande Fratello Vip - registi sotto accusa : Eleonora Giorgi parla di droga e le inquadrature vengono cambiate : Discorsi importanti sono stati affrontati dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip nella notte di martedì 16 ottobre. Protagonista di questo episodio è Eleonora Giorgi che, durante una ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona al centro del reality senza esserci : ecco come Ilary Blasi “fredda” Signorini mentre cerca di parlare di lui : Fabrizio Corona ancora una volta al centro della scena al Grande Fratello Vip, l’ex re dei paparazzi non ha partecipato come concorrente e nemmeno come ospite. Complice la relazione, ormai archiviata, con Silvia Provvedi viene tirato nuovamente in ballo. La Donatella dopo aver visto le dichiarazioni della mamma a Mattino 5, che parla delle numerose bugie di Corona sulla fine dell’amore con la figlia, si augura di non averle dato ...

Ilary Blasi al GF Vip : "Fabrizio non parla? Ce ne faremo una ragione!". La replica social di Corona : Volenti o nolenti si finisce sempre a parlare di lui: Fabrizio Corona. Il discusso ex re dei paparazzi riesce sempre a catalizzare l'attenzione su di sé, più quando è assente che quando presenzia nelle trasmissioni: ultimo capitolo? Ovviamente l'affaire che lo vedeva coinvolto con Silvia Provvedi. La macchina infernale del Grande Fratello Vip si è messa in moto e - grazie anche ai programmi satellite come Mattino 5 - sono usciti fuori dei ...

Gf Vip - Ilary Blasi zittisce Corona : "Fabrizio non parla? Ce ne faremo una ragione" : Si ritorna a parlare di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, dopo le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi e dopo lo sfogo della cantante durante la diretta del Gf Vip.Il pianto di Silvia ha toccato il cuore di mamma che questa sera ha voluto dare la sua versione dei fatti. Già a Mattino Cinque, la mamma delle due cantanti aveva rivelato che Fabrizio Corona aveva sbattuto fuori di casa tutti gli scatololoni della figlia senza però ridarle "i suoi ...

Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF Vip - parla la mamma : Silvia Provvedi incinta? Al Grande Fratello Vip rivela di avere un ritardo e Scoppia il gossip Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip è incinta? Mattino 5 rivela questo gossip che sta nascendo all’interno della Casa. Scendendo nel dettaglio, Federica Panicucci annuncia che qualche ora fa la gemella de Le Donatella si sarebbe tolta il microfono, […] L'articolo Silvia Provvedi incinta? Scoppia il gossip al GF Vip, parla la mamma ...

Temptation Island Vip - Nicolò Ferrari : "Nilufar Addati? Mi cercava - aveva voglia di parlarmi" : Nicolò Ferrari, che ha pianto nell'ultima puntata di 'Temptation Island Vip' per l'ennesima delusione ricevuta da Nilufar Addati, in una lunga intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', ha voluto mettere i puntini sulle 'i', convinto che il comportamento dell'ex corteggiatrice napoletana sia cambiato radicalmente durante e dopo il falò di confronto per paura di una reazione aggressiva da parte del fidanzato Giordano Mazzocchi: Sono ...

GF Vip : Ivan Cattaneo parla male di Elia Fongaro dopo che gli ha chiesto di prendere le distanze. Guarda il VIDEO : Ivan Cattaneo si è preso una bella cotta per Elia Fongaro e dopo averlo palpeggiato contro la sua volontà, il L'articolo GF VIP: Ivan Cattaneo parla male di Elia Fongaro dopo che gli ha chiesto di prendere le distanze. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Temptation Island Vip/ Nicolò Ferrari contro Giordano Mazzocchi : “Vieta a Nilufar di parlare con me!” : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono in assoluto la coppia che più ha appassionato il pubblico di Temptation Island Vip, Nicolò Ferrari però, si è arrabbiato.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 03:05:00 GMT)

Temptation Island Vip puntata speciale - Valeria Marini contro Sossio Aruta : «Non ti saluto - non sai parlare l'italiano» : Durante la puntata speciale sul dopo Temptation Island Vip è chiaro sin da subito che tra Valeria Marini e Sossio Aruta non corre buon sangue. L'antipatia reciproca è motivo di ilarità in studio ed è ...

Temptation Island Vip - Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati parlano dei loro progetti : Ha passato indenne la prova dei tentatori la coppia formata da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati a Temptation Island, il docu-reality in salsa celebrity condotto da Simona Ventura e che ha fatto esultare i vertici di Canale 5 per i buoni ascolti registrati dal programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.Intervistati da Uomini e Donne Magazine, houseorgan ufficiale del dating show del pomeriggio della rete ammiraglia del ...

GF Vip 3 - Giulia Salemi si commuove parlando della sua famiglia : L'abbiamo conosciuta come la girl power della terza edizione del Grande Fratello VIP, ma Giulia Salemi ha anche un animo più fragile ed un lato nascosto, raramente venuto fuori in queste prime due settimane di permanenza nella casa.La reclusione nella casa, l'avvicinamento a Francesco Monte e le confidenze con gli inquilini della casa l'hanno resa più vulnerabile e facilmente esposta alle emozioni, per questo la concorrente ...

Lory Del Santo e il figlio Devin/ Marco Cucolo : "Non si sono parlati per circa un anno" (Grande Fratello Vip) : Lory Del Santo, dopo la tragedia per la morte del figlio la donna sta provando la rinascita all'interno della casa più famosa della televisione e il pubblico osserva. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 23:16:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi in lacrime : i genitori non si parlano più : Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip per i genitori Si è ripresa da pochi minuti, fino a poco fa Giulia Salemi era in lacrime al Grande Fratello Vip. La serata di ieri sera non è stata semplice per lei, vedere Francesco raccontare di sua madre e abbracciare suo padre ha risvegliato in lei […] L'articolo Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime: i genitori non si parlano più proviene da Gossip e Tv.