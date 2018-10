Gf Vip 3 | Cecilia Rodriguez su Francesco Monte | Mi ha perso anche per le sue

Grande Fratello Vip 2018 - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez : «Tutto falso - io non ho mai giudicato quello che ha fatto» : Giulia Salemi non ha peli sulla lingua nè problemi a rispondere a tono, anche se ad accusarla è Cecilia Rodriguez . La sorella di Belen durante 'Casa Signorini' ha detto cose poco carine nei confronti ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta quarta puntata : Malgioglio spara a zero su tutti - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez. Enrico ... : di Ida Di Grazia Attesa terminata, in diretta su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018 che stiamo seguendo minuto per minuto su Leggo.it . Questa sera oltre all'ingresso di Cristiano ...

Grande Fratello Vip 2018 : Giulia Salemi vuole diventare una Rodriguez? La risposta della gieffina all’attacco di Cecilia : Grande Fratello Vip 2018 Anche questa sera il Grande Fratello Vip punta i riflettori sulla coppia più chiacchierata all’interno della casa, ovvero quella formata da Francesco Monte e Giulia Salemi. I due ragazzi vengono informati di alcuni attacchi a loro rivolti. A puntare il dito Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, ai microfoni di Casa Signorini, non le hanno mandate a dire. Giulia, in confessionale, ascolta le parole di Cecilia. ...

Gf Vip - la Salemi e Monte rispondono a Cecilia Rodriguez : "Sono sconvolta" : Nel corso della settimana Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospite di Casa Signorini ed entrambi hanno sparato a zero su Giulia Salemi.Ovviamente nel mirino è finita la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi, "relazione" o rapporto - come meglio si vuole definire - nata all'interno della casa del Gf Vip. E diciamo che Cecilia e Ignazio sanno bene cosa significhi questo. "Allora lo possiamo dire - dice Cecilia durante il ...

GF Vip 3 - Giulia Salemi risponde a Cecilia Rodriguez : "Ci provo con tutti? Non è nella mia indole cercare la coppia mediatica" (video) : Il Grande Fratello Vip lascia spazio nella sua diretta del lunedì sera al triangolo più chiacchierato di questa terza edizione: quello tra Francesco Monte, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. L'argentina, intervenuta nel programma Casa Signorini, ha parlato della modella italo-persiana come di una gatta morta, che "ci prova con tutti e in continua ricerca di visibilità": Ha un problema con la mia famiglia, non so se vuole fare la nuova ...

Grande Fratello Vip – Giulia Salemi e Francesco Monte uno contro l’altro : scoppia la lite per il bacio e per Cecilia [VIDEO] : Dopo il bacio, scoppia la lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte: i due si piacciono ancora o è già finita? L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ promette di non parlare più alla giovane persiana Al Grande Fratello Vip 3 la storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è già giunta al termine? Dopo il bacio scattato la scorsa notte i due hanno litigato ben due volte. La prima litigata è scoppiata proprio a causa della ...

Gf Vip : Cecilia Rodriguez accusa Giulia Salemi : “Ora possiamo dirlo - ha problemi con la mia famiglia”. Leggi il motivo : Cecilia Rodriguez spara a zero su Giulia Salemi. Ospite di ‘Casa Signorini’, la modella argentina commenta senza filtri la complicità L'articolo Gf Vip: Cecilia Rodriguez accusa Giulia Salemi: “Ora possiamo dirlo, ha problemi con la mia famiglia”. Leggi il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte umiliato da Cecilia Rodriguez : 'Quello che dovevo dirgli gliel'ho detto' : Era già stata la Marchesa D'Aragona a spegnere le speranze del fidato pubblico del Grande Fratello Vip di un possibile rientro di Cecilia Rodriguez nella casa per un confronto con il suo ex fidanzato ...

Grande Fratello Vip 2018 : Cecilia Rodríguez affonda la Salemi. “Punta gli uomini della mia famiglia - per visibilità” : Cecilia Rodriguez attacca Giulia Salemi: ospite della trasmissione web “Casa Signorini” la piccola di casa Rodriguez non spende belle parole per la modella e influencer italo-iraniana. La “Belenna”, opite con il fidanzato Ignazio Moser, nel salotto di Signorini, con anche Marco Ferri e Ludovica Valli, ha commentato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2018. Cecilia Rodriguez critica Giulia Salemi Giulia Salemi, la “Power” ...