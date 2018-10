Gessica Lattuca | trovato sangue a casa di Filippo Russotto Ultime notizie | acquisiti

Omicidio Gessica Lattuca - trovato sangue nel bagno del compagno Francesco Russotto : Nel bagno dell'abitazione del padre di tre dei quattro figli di Gessica, a Favara (Agrigento) i carabinieri del Ris hanno trovato tracce di sangue che si ritiene appartenere alla giovane donna. Dallo scorso 12 ottobre Francesco Russotto è ufficialmente indagato con l'accusa di sequestro di persona e Omicidio.Continua a leggere

Gessica Lattuca : TRACCE A CASA DELL'EX FILIPPO RUSSOTTO?/ Ultime notizie : svolta vicina nelle indagini : GESSICA LATTUCA, la mamma Giuseppa a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie, scomparsa a Favara: indagato ex compagno FILIPPO Russotto(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:27:00 GMT)

Gessica Lattuca - la mamma : "Spero il suo ex non c'entri"/ "Ogni tanto volavano schiaffi - ma niente di che..." : Gessica Lattuca, la mamma Giuseppa a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie, scomparsa a Favara: indagato ex compagno Filippo Russotto(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 17:20:00 GMT)

Gessica Lattuca - MAMMA GIUSEPPA : "CHI SA PARLI!"/ Indagato ex compagno figlia : "Per ora l'ho allontanato..." : GESSICA LATTUCA, la MAMMA GIUSEPPA a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie, scomparsa a Favara: Indagato ex compagno Filippo Russotto(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:05:00 GMT)

Gessica Lattuca - mamma Giuseppa : “chi sa parli!”/ Indagato ex compagno Russotto : “non credo sia il colpevole” : Gessica Lattuca, la mamma Giuseppa a Pomeriggio 5: "chi sa parli, impossibile che nessuno abbia visto". Ultime notizie, scomparsa a Favara: Indagato ex compagno Filippo Russotto(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:34:00 GMT)

Gessica Lattuca - indagato l'ex compagno/ Esclusa ipotesi allontanamento volontario : è stata rapita o uccisa? : Gessica Lattuca, indagato l'ex compagno. La Procura di Agrigento esclude ipotesi allontanamento volontario: è stata rapita o uccisa? Le ultime notizie sulla scomparsa della 27enne(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Gessica Lattuca scomparsa a Favara - indagato l’ex compagno. La mamma : “Qualcuno sa - parli” : Gessica Lattuca, ventisettenne mamma di quattro figli, è scomparsa due mesi fa da Favara (Agrigento). l’ex compagno è stato iscritto nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi erano state effettuate perquisizioni in alcuni immobili e terreni di proprietà dell'uomo e dei suoi familiari. L'appello della madre: "Chi sa parli. Perché qualcuno sa".Continua a leggere

Gessica Lattuca - EX COMPAGNO INDAGATO PER OMICIDIO?/ L'avvocato : “Per ora nessuna notifica ma...” : GESSICA LATTUCA, giovane mamma 27enne scomparsa a Favara: sequestrati auto e furgone dell'ex COMPAGNO. Si cerca il cadavere nei pozzi e nella diga, svolta vicina?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:38:00 GMT)

Gessica Lattuca - auto e furgone ex compagno sequestrati/ Favara : si cerca il corpo nella diga (Pomeriggio 5) : Gessica Lattuca, giovane mamma 27enne scomparsa a Favara: sequestrati auto e furgone dell'ex compagno. Si cerca il cadavere nei pozzi e nella diga, svolta vicina?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:31:00 GMT)

Gessica Lattuca nel giro di squillo - le indagini dei Ris sui reperti sequestrati a casa di Russotto : indagini scientifiche in corso nei laboratori del Ris di Messina, dove sono conservati i reperti acquisiti durante i sopralluoghi e le perquisizioni a Favara, nelle proprietà della famiglia di Filippo ...

“Vieni - ho una cosina…”. Gessica Lattuca - dettagli choc sulla sua scomparsa. Caso di lupara bianca? : Gessica Lattuca scomparsa: della giovane mamma siciliana non si hanno notizie da 55 giorni e ogni ora che passa il quadro è sempre più inquietante. Dietro alla sparizione della ventisettenne potrebbe esserci – e ciò si ipotizza fin dai primissimi giorni – un regolamento di conti mafioso o un nuovo Caso di ‘lupara bianca’. Nelle ultime ore, inoltre, si sono aggiunte piste che potrebbero portare alla prostituzione e al ...

Gessica Lattuca nel giro di prostituzione. Le intercettazioni choc : «Se vieni da me ti do una cosina» : RIchieste ed offerte di sesso a pagamanto in cambio di droga o generi alimentari. Frasi shock, dal contenuto genuino ed inequivocabile, dal tenore però spesso criptico, specie quando si fa...

