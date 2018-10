Genoa | Preziosi | “Ecco come ho scoperto Piatek…ad Ibiza”

Calciomercato Genoa - Preziosi annuncia il sostituto di Piatek : Calciomercato Genoa – Un inizio di stagione stratosferico per l’attaccante Piatek, il polacco sta trascinando il club rossoblu con gol e grandi prestazioni. Sempre più entusiasta il presidente Preziosi che svela importanti novità in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Era fine maggio: io, la tv e nessun altro. Ho un modo di valutare i giocatori tutto mio, devo essere da solo, senza ...

Piatek dal Genoa al Napoli?/ De Laurentiis : "Ho già parlato con Preziosi e il suo agente" : De Laurentiis fa sognare i tifosi del Napoli con Piatek: ha già parlato con il Presidente del Genoa Enrico Preziosi e l'affare si può fare già nel calciomercato di gennaio prossimo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Italia-Ucraina - a Genova cori contro il presidente Genoano Preziosi : Genoa nel caos dopo la decisione del patron Preziosi di esonerare mister Ballardini e riportare in panchina Juric “Noi non siamo giochi Preziosi“, intonano i tifosi del Genoa sugli spalti dello stadio Ferraris, accorsi in occasione dell’incontro tra Italia ed Ucraina. I tifosi del Grifone non hanno digerito l’allontanamento di mister Ballardini, il quale è stato esonerato nonostante una classifica ottima. Al suo ...

Genoa - Preziosi è un fiume in piena : accuse pesanti nei confronti di Ballardini - vicini nuovi acquisti [DETTAGLI] : Il giorno dopo l’ufficialità del cambio alla guida tecnica, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato della situazione panchina e più in generale della situazione del Grifone ai microfoni di TeleNord. Preziosi si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti dell’ex Ballardini, definito scarso, e ha rivendicato la necessità di esonerarlo: “Il problema qui è che si pensa che mi diverta a cambiare ...

Genoa - Preziosi : “Ballardini è scarso. Il curriculum parla per lui! : Intervistato dal sito del “Corriere della Sera”, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni motivando l’esonero di Davide Ballardini e l’ingaggio al suo posto di Ivan Juric: “Il curriculum parla per lui. In 14 campionati ha collezionato 13 esoneri! Solo con la Sambenedettese in C aveva completato il campionato. L’anno scorso aveva maturato […] L'articolo Genoa, Preziosi: ...