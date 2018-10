GE | governo per aliquota imposta imprese di 13 | 79% come Vaud

Centri per l'impiego - odissea quotidiana : il governo posticipa il reddito di cittadinanza? : In Italia ci sono 552 Centri per l'impiego e 8mila dipendenti che devono gestire milioni di persone in cerca di lavoro: in...

MANOVRA - MISURE governo E NOVITÀ PENSIONI D'ORO/ Ultime notizie - 4 mld di coperture per Salvini-Di Maio : MANOVRA Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: NOVITÀ su PENSIONI d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio

Numero "aperto" a Medicina. Altra figuraccia del governo : Il governo in tilt. Incredibile scivolone di Palazzo Chigi che annuncia la fine del Numero chiuso per l'accesso al corso di Laurea in Medicina ma poi si corregge e spiega che è 'un obiettivo politico ...

Renzi : 'Paese va a sbattere - per governo chi paga tasse è scemo : nel PD tocca a un altro' : Nella serata di questo 16 ottobre Matteo Renzi è intervenuto nella trasmissione DiMartedì su La7 in uno dei suoi primi interventi televisivi da alcune settimane a questa parte, a pochi giorni dall'inizio della kermesse della Leopolda. Il senatore fiorentino, gia' segretario nazionale del Pd ed ex Premier si è soffermato su diversi aspetti di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Matteo Renzi: 'Manovra favorisce ...

Cosa ha deciso il governo e perché l'Ue non è d'accordo : la manovra spiegata semplice : Prende forma la manovra 2019 grazie alle indicazioni contenute nel documento programmatico di bilancio che il Governo ha...

Centri per l'Impiego. Ecco il piano del governo : più risorse e anche un logo per farli riconoscere : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio l'ha detto più volte: per far funzionare il reddito di cittadinanza, è necessario che funzionino bene i Centri per l'impiego che, invece, allo stato, sono ...

FRANCIA - RIMPASTO DI governo : CASTANER NUOVO MINISTRO INTERNI/ Macron punta sui fedelissimi per il rilancio : FRANCIA, RIMPASTO di GOVERNO. Ultime notizie, CASTANER è il NUOVO MINISTRO dell'interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron

Francia - Castaner nuovo ministro interni/ Rimpasto di governo "Mi impegnerò totalmente per i cittadini" : Francia, Rimpasto di governo. Ultime notizie, Castaner è il nuovo ministro dell'interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron

Riace - Lucano dopo il Riesame : “Spero di tornare libero per fare accoglienza spontanea - senza soldi dal governo” : Si è tenuta stamattina a Reggio Calabria l’udienza davanti al Tribunale della Libertà chiamato a decidere se revocare i domiciliari al sindaco di Riace Mimmo Lucano, arrestato il 2 ottobre scorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. dopo gli interventi degli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D’aqua, i giudici del Riesame si sono ritirati in camera di consiglio e decideranno nelle prossime ore. La sentenza potrebbe arrivare in ...

La Sardegna chiede al governo un incontro urgente per il progetto di metanizzazione : Il governatore della Sardegna Francesco Pigliaru, incalza il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico per chiedere un incontro urgente. Questione all'ordine del giorno: la ...

Test Medicina - pasticcio governo su abolizione numero chiuso/ Grillo-Bussetti : percorso da fare con Università : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P.Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos

Manovra - Di Maio : “Vedo giornali sull’orlo di una crisi di nervi. Il governo può andare avanti per 5 anni e anche di più” : “Vedo delle testate giornalistiche sull’orlo di una crisi di nervi, perché hanno interpretato la Manovra economica come una partita di pallone. Per alcuni ha vinto la Lega, per altri il M5s”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanna Reanda per Radio Radicale, commenta i titoli dei quotidiani odierni dedicati alla Manovra ieri approvata. “Semplicemente avevamo detto che non si facevano scudi fiscali, né ...

Unindustria : nel 2019 governo spenda almeno 20 mld per opere : Roma, 15 ott., askanews, - 'Noi chiediamo al Governo di dare un colpo di reni su questi investimenti 'dormienti': il prossimo anno spendiamo almeno 20 miliardi! Si trasformeranno in lavoro, reddito, ...

36 ore per decidere sul gasdotto Tap il governo prende tempo ma avverte troppo costoso fermare il progetto : Per il ministro del sud Lezzi il sentiero ad un possibile stop appare molto stretto. 'Non arretreremo di un passo' promettono i movimenti No Tap -